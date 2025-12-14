 Mejora tu salud con la Carrera San Silvestre 2025
Mejora tu salud con la Carrera San Silvestre 2025

Conoce los aspectos físicos y mentales que se pueden trabajar mediante una competencia como la Carrera San Silvestre Guatemala 2025.

La salud es fundamental en el ser humano y la Carrera San Silvestre 2025 e una gran oportunidad
La salud es fundamental en el ser humano y la Carrera San Silvestre 2025 e una gran oportunidad / FOTO: EFE

El próximo miércoles 31 de diciembre a partir de las 14:30 horas a inmediaciones del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores se realizará una edición más de la Carrera San Silvestre 2025, una nueva oportunidad para que los guatemaltecos a través del deporte dediquen un tiempo para su salud tanto física como la mental.

Correr es una de las actividades físicas más accesibles y efectivas del ser humano. Estudios científicos confirman que aporta numerosos beneficios tanto físicos como mentales, incluso con sesiones cortas y moderadas (como 5-10 minutos al día o 30 minutos varias veces por semana).

Por eso, la Carrera San Silvestre representa una linda oportunidad para que las personas que en ella participen puedan seguir mejorando su condición física.

Beneficios físicos

  • Mejora la salud cardiovascular: Fortalece el corazón, reduce la presión arterial, baja el colesterol malo (LDL) y aumenta el bueno (HDL). Los corredores tienen hasta un 45% menos riesgo de mortalidad cardiovascular.
  • Ayuda a controlar el peso: Acelera el metabolismo y quema calorías de forma eficiente (hasta 700-800 por hora en intensidades moderadas), facilitando la pérdida de grasa.
  • Fortalece huesos y músculos: Aumenta la densidad ósea, reduciendo el riesgo de osteoporosis y artritis, y mejora la capacidad pulmonar (VO2 máx).
  • Reduce el riesgo de enfermedades crónicas: Disminuye las probabilidades de diabetes, cáncer (como de mama, colon o próstata) y otras patologías. Los corredores viven en promedio 3 años más.
  • Mejora el sueño y la producción de vitamina D: Al correr al aire libre, se expone a la luz solar, lo que favorece la absorción de calcio y un mejor descanso.

Beneficios mentales

  • Las carreras pedestres o simplemente el ejercicio reduce el estrés, ansiedad y depresión. Libera endorfinas y endocannabinoides, generando el famoso "runner's high" (sensación de euforia). Es tan efectivo como algunos antidepresivos para mejorar el ánimo.
  • Mejora la función cerebral: Aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, potenciando la memoria, el aprendizaje y la concentración. Estimula el crecimiento de nuevas neuronas en el hipocampo.
  • Aumenta la autoestima y el bienestar general: Fomenta la disciplina y, al correr en grupo o al aire libre, reduce el aislamiento social.
La Carrera San Silvestre se realizará el 31 de diciembre de 2025 - Alex Meoño

*Con información de Grok.

