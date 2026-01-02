 Lamine Yamal estará disponible para el Derbi ante Espanyol
El joven delantero, que no había participado en el entrenamiento del jueves, se ejercitó con total normalidad en la última sesión previo al 'Derbi Catalán'.

Lamine Yamal durante el entreno del FC Barcelona - EFE
Lamine Yamal durante el entreno del FC Barcelona / FOTO: Agencia EFE

Lamine Yamal estará disponible para el derbi liguero ante el Espanyol, una noticia muy positiva para el FC Barcelona en la antesala de un partido siempre exigente. El joven delantero azulgrana, que no había participado en el entrenamiento del jueves, se ejercitó con total normalidad en la última sesión previa al encuentro que se disputará este sábado en el RCDE Stadium, disipando cualquier duda sobre su estado físico.

El entrenamiento contó con la presencia de la mayoría de los jugadores disponibles del primer equipo, aunque el extremo sueco Roony Bardghji no saltó al césped y realizó trabajo específico en el gimnasio. Pese a ello, desde el cuerpo técnico no descartan su convocatoria, ya que su ausencia en la sesión no responde a una lesión de gravedad. La situación será evaluada hasta última hora.

Lamine Yamal se había ausentado en el primer entreno del año

También se sumaron al trabajo grupal Dani Olmo y Ronald Araujo. El mediapunta regresó tras superar una luxación en el hombro izquierdo sufrida en el duelo adelantado de la jornada 19 frente al Atlético de Madrid, mientras que el central uruguayo volvió después de un periodo de baja relacionado con problemas de salud mental. Ambos completaron el entrenamiento junto al resto del grupo, mostrando buenas sensaciones de cara al derbi.

El Barcelona afrontará el compromiso ante el conjunto blanquiazul con algunas ausencias confirmadas. El centrocampista Pablo Páez Gavira, Gavi, y el defensor Andreas Christensen continúan de baja por lesión y no estarán disponibles para el encuentro. Aun así, la recuperación de efectivos clave como Lamine Yamal refuerza las opciones del equipo azulgrana en un partido marcado por la rivalidad y la intensidad.

Foto embed
Lamine Yamal (d) trata de superar al portero pelea del Alavés Antonio Sivera, el sábado, en el partido de Liga disputado en el Camp Nou - EFE/Alberto Estévez

