 Resultado Real Madrid vs. Betis - Jornada 18 La Liga
Deportes

Gonzalo García se roba el show y guía el triunfo del Madrid ante el Betis

A pesar de la ausencia de Mbappé, el Real Madrid fue contundente y goleó al Betis con un triplete de Gonzalo García, gran figura del partido, y otros tantos de Raúl Asencio y Fran García.

Compartir:
Los canteranos Gonzalo García y Raúl Asencio celebran sus goles ante el Real Betis - EFE
Los canteranos Gonzalo García y Raúl Asencio celebran sus goles ante el Real Betis / FOTO: Agencia EFE

El Real Madrid arrancó el año 2026 con una victoria convincente frente al Real Betis por 5-1 en el estadio Santiago Bernabéu, dejando claro que el equipo mantiene su fortaleza incluso en ausencia de Kylian Mbappé, quien no pudo participar por lesión. El conjunto blanco mostró solidez colectiva y carácter ofensivo desde el inicio, dominando gran parte del encuentro ante un rival que intentó competir, pero terminó superado por la eficacia local.

La gran figura de la noche fue Gonzalo García, canterano que vive su primera temporada con el primer equipo y que se consagró como MVP del partido tras firmar un hat-trick decisivo. Su actuación fue una demostración de personalidad y calidad en un escenario de máxima exigencia. El otro tanto madridista fue obra de Raúl Asencio, también formado en la cantera, confirmando la importancia del talento joven dentro del proyecto merengue. Por el Betis, el gol del descuento lo anotó Juan Camilo Hernández, mientras que Fran García anotaría el definitivo 5-1 en el tiempo añadido.

Real Madrid sigue en la pelea por LaLiga; toca Supercopa de España

Este triunfo resulta clave para las aspiraciones ligueras del Real Madrid, que se mantiene firme en la lucha por el título tras 19 jornadas disputadas. El Barcelona continúa como líder con 49 puntos, cuatro más que el conjunto blanco, que suma 45 unidades. Ambos equipos lograron ganar sus compromisos del fin de semana, por lo que la pelea en la parte alta de la tabla sigue más viva que nunca.

Sin tiempo para relajarse, el Real Madrid ya cambia el foco hacia la Supercopa de España. En las próximas horas, la plantilla viajará a Arabia Saudí para afrontar la competición, donde se medirá al Atlético de Madrid en las semifinales el jueves 8 de enero a las 13:00 horas. En caso de avanzar, los merengues disputarían la final ante el vencedor del duelo entre Barcelona y Athletic Club, con la ilusión intacta de sumar un nuevo título a sus vitrinas.

Foto embed
Anotación de Gonzalo García ante el Betis en LaLiga española - Agencia EFE

Posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Guatemala respalda al pueblo venezolano y pide apoyo para una transición pacíficat
Nacionales

Guatemala respalda al pueblo venezolano y pide apoyo para una transición pacífica

10:28 AM, Ene 04
Un infierno en la Tierra: Revelan cómo es la prisión federal donde Maduro está presot
Internacionales

"Un infierno en la Tierra": Revelan cómo es la prisión federal donde Maduro está preso

09:56 AM, Ene 04
Uno de los reos fugados de Fraijanes II es localizado muerto en Villa Canalest
Nacionales

Uno de los reos fugados de Fraijanes II es localizado muerto en Villa Canales

06:50 AM, Ene 04
Francisco Arredondo completa la primera etapa del Rally Dakar 2026t
Deportes

Francisco Arredondo completa la primera etapa del Rally Dakar 2026

11:42 AM, Ene 04

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald TrumpSeguridad vialMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos