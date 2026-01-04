Resultado Real Madrid vs. Betis - Jornada 18 La Liga

El Real Madrid arrancó el año 2026 con una victoria convincente frente al Real Betis por 5-1 en el estadio Santiago Bernabéu, dejando claro que el equipo mantiene su fortaleza incluso en ausencia de Kylian Mbappé, quien no pudo participar por lesión. El conjunto blanco mostró solidez colectiva y carácter ofensivo desde el inicio, dominando gran parte del encuentro ante un rival que intentó competir, pero terminó superado por la eficacia local.
La gran figura de la noche fue Gonzalo García, canterano que vive su primera temporada con el primer equipo y que se consagró como MVP del partido tras firmar un hat-trick decisivo. Su actuación fue una demostración de personalidad y calidad en un escenario de máxima exigencia. El otro tanto madridista fue obra de Raúl Asencio, también formado en la cantera, confirmando la importancia del talento joven dentro del proyecto merengue. Por el Betis, el gol del descuento lo anotó Juan Camilo Hernández, mientras que Fran García anotaría el definitivo 5-1 en el tiempo añadido.
Real Madrid sigue en la pelea por LaLiga; toca Supercopa de España
Este triunfo resulta clave para las aspiraciones ligueras del Real Madrid, que se mantiene firme en la lucha por el título tras 19 jornadas disputadas. El Barcelona continúa como líder con 49 puntos, cuatro más que el conjunto blanco, que suma 45 unidades. Ambos equipos lograron ganar sus compromisos del fin de semana, por lo que la pelea en la parte alta de la tabla sigue más viva que nunca.
Sin tiempo para relajarse, el Real Madrid ya cambia el foco hacia la Supercopa de España. En las próximas horas, la plantilla viajará a Arabia Saudí para afrontar la competición, donde se medirá al Atlético de Madrid en las semifinales el jueves 8 de enero a las 13:00 horas. En caso de avanzar, los merengues disputarían la final ante el vencedor del duelo entre Barcelona y Athletic Club, con la ilusión intacta de sumar un nuevo título a sus vitrinas.