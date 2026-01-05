 Municipal anuncia primeros movimientos para el Clausura 2026
Deportes

Municipal anuncia primeros movimientos para el Clausura 2026

En los próximos días, el "Rojo" anunciará el nombre de sus nuevas incorporaciones, entre ellas, busca a un delantero.

Cuatro bajas fueron anunciadas por Municipal este lunes 5 de enero
Cuatro bajas fueron anunciadas por Municipal este lunes 5 de enero / FOTO: Municipal

Municipal anunció la tarde de este lunes 5 de enero de 2026 sus primeros movimientos de cara al Torneo Clausura 2026 luego de haber perdido la final ante Antigua G. F. C. que correspondió al campeonato Apertura 2025, y que dejó un mal sabor de boca a su afición y el entorno del equipo "Mimado de la Afición", ya que significó su segunda derrota consecutiva de una final ante el "Panza Verde" y en su escenario deportivo, el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

Mediante un extenso comunicado, Municipal confirma sus primeras cuatro variantes (bajas): Davis Contreras, Eddie Hernández (transferible), y, Salvador Estrada y Mathius Gaitán (préstamo).

En la comunicación oficial, Municipal señala: "Sobre los primeros movimientos del primer equipo realizados en base a la planificación deportiva establecida y de común acuerdo con el cuerpo técnico".

Sobre Davis Contreras, Municipal explica. "El futbolista panameño culmina su etapa con el conjunto ‘Escarlata’ luego de su finalización de su contrato el pasado 31 de diciembre de 2025".

Durante el Torneo Apertura 2025, "Contreras defendió con compromiso los colores de su club", resalta Municipal, que informa que Davis jugó 416 minutos, y contribuyó con una anotación y dos asistencias a lo largo de la competición.

Las otras bajas

Sobre los futbolistas Salvador Estrada y Mathius Gaitán, el "Rojo", informó: "Continuarán su crecimiento profesional al ser cedidos a préstamo para el siguiente certamen".

"Estrada tuvo una participación constante y acumuló 990 minutos con una asistencia de gol; mientras que Gaitán sumó 138 minutos de competencia".

Asimismo, Eddie Hernández, quien aún mantiene contrato vigente con la institución, fue declarado transferible.

"Durante la temporada, Hernández aportó experiencia y capacidad ofensiva. Registró 807 minutos de juego con cinco anotaciones en el torneo local y una más en competencia internacional, dejando una contribución importante al equipo", afirmó Municipal.   

Por último, el "Mimado de la Afición", anuncia que en los siguientes días dará a conocer el nombre de las nuevas incorporaciones del club, entre ellos, un delantero.

Municipal buscará llegar en el Torneo Clausura 2026 a su tercera final de forma consecutiva y lograr el título 33 de su historia. 

