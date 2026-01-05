 Xavi entre los candidatos para dirigir al Manchester United
Deportes

Xavi entre los candidatos para dirigir al Manchester United

Los 'Red Devils' anunciaron este lunes la destitución de Rúben Amorim y ya empiezan a barajar varios nombres para sustituir al portugués en el banquillo.

Compartir:
Xavi entre los candidatos para dirigir al Manchester United - Archivo
Xavi entre los candidatos para dirigir al Manchester United / FOTO: Archivo

Xavi Hernández vuelve a situarse en el radar del fútbol europeo y, esta vez, con fuerza desde Inglaterra. El Manchester United ha hecho oficial este lunes la destitución de Rúben Amorim tras sus duras declaraciones posteriores al empate frente al Leeds, un episodio que precipitó su salida de Old Trafford. De manera provisional, Darren Fletcher, hasta ahora técnico del equipo Sub-18, asumirá el cargo de entrenador interino mientras la directiva acelera la búsqueda de un sustituto de peso.

Según informa la prensa británica, con The Sun a la cabeza, el club inglés maneja varios nombres para ocupar el banquillo, entre los que destacan dos entrenadores españoles: Xavi Hernández y Andoni Iraola. El nombre del ex técnico del FC Barcelona no es nuevo en las oficinas del United, ya que tras la salida de Erik ten Hag fue uno de los candidatos considerados, aunque finalmente la entidad optó por Amorim. Ahora, el escenario vuelve a abrirse para el preparador catalán.

El Manchester United busca nuevo técnico

Xavi se encuentra sin equipo desde que finalizó su etapa al frente del Barcelona en la primavera de 2024, a la espera de un proyecto ambicioso que le permita regresar a los banquillos. Su perfil encaja con la idea de reconstrucción deportiva que pretende el Manchester United.

Por su parte, Iraola ha logrado consolidarse como uno de los entrenadores más respetados de la Premier League gracias a su notable trabajo en el Bournemouth, club con el que mantiene contrato en vigor y al que ha dotado de una identidad competitiva muy reconocible.

Además de los dos técnicos españoles, la lista de aspirantes incluye otros nombres relevantes. Entre ellos figuran Oliver Glasner, actual entrenador del Crystal Palace, Eddie Howe, que atraviesa un momento delicado en el Newcastle tras una serie de resultados irregulares, y el propio Darren Fletcher, leyenda del club, que por ahora dirige al equipo de forma interina.

Con el United situado en la sexta posición de la Premier League y a solo un punto de los puestos europeos, la elección del próximo entrenador se perfila como una decisión clave para el rumbo inmediato del histórico conjunto inglés.

Foto embed
Xavi Hernández durante su etapa en el Barcelona - Archivo

En Portada

Presidenta del CANG: Se necesitan profesionales de alto perfil éticot
Nacionales

Presidenta del CANG: "Se necesitan profesionales de alto perfil ético"

09:17 AM, Ene 05
Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva Yorkt
Internacionales

Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos en Nueva York

11:45 AM, Ene 05
Aurora cae en su primer partido de prepaciónt
Deportes

Aurora cae en su primer partido de prepación

09:57 AM, Ene 05
Me quisieron asaltar: automovilista chocó varios vehículos al intentar huir en la zona 13t
Nacionales

"Me quisieron asaltar": automovilista chocó varios vehículos al intentar huir en la zona 13

09:37 AM, Ene 05

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosFútbolEE.UU.Liga NacionalDonald TrumpFutbol GuatemaltecoSeguridad vialVenezuela
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos