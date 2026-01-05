Xavi entre los candidatos para dirigir al Manchester United

Xavi Hernández vuelve a situarse en el radar del fútbol europeo y, esta vez, con fuerza desde Inglaterra. El Manchester United ha hecho oficial este lunes la destitución de Rúben Amorim tras sus duras declaraciones posteriores al empate frente al Leeds, un episodio que precipitó su salida de Old Trafford. De manera provisional, Darren Fletcher, hasta ahora técnico del equipo Sub-18, asumirá el cargo de entrenador interino mientras la directiva acelera la búsqueda de un sustituto de peso.
Según informa la prensa británica, con The Sun a la cabeza, el club inglés maneja varios nombres para ocupar el banquillo, entre los que destacan dos entrenadores españoles: Xavi Hernández y Andoni Iraola. El nombre del ex técnico del FC Barcelona no es nuevo en las oficinas del United, ya que tras la salida de Erik ten Hag fue uno de los candidatos considerados, aunque finalmente la entidad optó por Amorim. Ahora, el escenario vuelve a abrirse para el preparador catalán.
El Manchester United busca nuevo técnico
Xavi se encuentra sin equipo desde que finalizó su etapa al frente del Barcelona en la primavera de 2024, a la espera de un proyecto ambicioso que le permita regresar a los banquillos. Su perfil encaja con la idea de reconstrucción deportiva que pretende el Manchester United.
Por su parte, Iraola ha logrado consolidarse como uno de los entrenadores más respetados de la Premier League gracias a su notable trabajo en el Bournemouth, club con el que mantiene contrato en vigor y al que ha dotado de una identidad competitiva muy reconocible.
Además de los dos técnicos españoles, la lista de aspirantes incluye otros nombres relevantes. Entre ellos figuran Oliver Glasner, actual entrenador del Crystal Palace, Eddie Howe, que atraviesa un momento delicado en el Newcastle tras una serie de resultados irregulares, y el propio Darren Fletcher, leyenda del club, que por ahora dirige al equipo de forma interina.
Con el United situado en la sexta posición de la Premier League y a solo un punto de los puestos europeos, la elección del próximo entrenador se perfila como una decisión clave para el rumbo inmediato del histórico conjunto inglés.