El portero costarricense Minor Álvarez vuelve al futbol de Costa Rica donde estará durante el próximo año y medio con el Deportivo Saprissa, institución de la cual ya sumaba un ciclo en el pasado.
"El portero Minor Álvarez regresa al Deportivo Saprissa, donde arrancó su carrera como profesional en 2010 y, tras un paso por Belén y el Santos de Guápiles, pasó al futbol guatemalteco donde mantuvo una importante carrera deportiva en dos etapas. El arquero llega por tres torneos cortos", informó la institución saprisista en su página web la tarde de este martes 6 de enero de 2026.
En ese sentido, Minor Álvarez cumplirá con el Torneo Clausura 2026, el cual arranca el próximo 13 de enero, y todavía permanecerá con el Deportivo Saprissa para la temporada 2026-2027.
El recorrido de Minor Álvarez
Deportivo Saprissa hace en su página web un historial del recorrido del guardameta tico, que registró como su último club, el Deportivo Marquense de San Marcos.
"Primero, de 2013 al 2015, jugó con equipos importantes como Antigua, Malacateco y Xelajú. Y, posteriormente, de 2021 a la actualidad, jugó con Marquense y Cobán Imperial, incluso con este último club fue campeón el Torneo Apertura 2022", recuerda Saprissa.
Asimismo, dentro de los números que comparte Saprissa de su nuevo fichaje, se resalta: "Con Cobán Imperial realizó un total de 109 juegos y dejó el arco en cero en 39 oportunidades. Con Marquense, su última experiencia, jugó 14 veces y tuvo el arco en cero en cinco ocasiones para un total de mil 260 minutos en el terreno de juego".
Esta será su tercera etapa en el futbol de Costa Rica, ya que de 2016 al 2021 Minor Álvarez estuvo en suelo nacional con clubes como Cartaginés, Herediano y Pérez Zeledón.
Minor Álvarez, con toda su experiencia, llega a reforzar e impulsar un departamento de guardametas que es integrado por dos futuras promesas que son el futuro de la institución y quienes han integrado a nuestro equipo desde sus divisiones menores, por lo que conocen a plenitud el ADN Morado y la exigencia de formar parte del equipo más ganador del país.
"El Deportivo Saprissa le da la más cordial bienvenida a Álvarez y le desea el mayor de los éxitos en su segunda etapa con nuestra institución", fue el mensaje de aliento que da la institución morada del futbol tico.
El debut
La Liga de Futbol de Costa Rica se reactivará en su Torneo Clausura 2026 este martes 13 y miércoles 14 de enero. En el primer día de juegos, el Pérez Zeledón recibe a San Carlos, y luego, Saprissa a Puntarenas. Ese juego será a las 20:00 horas de Guatemala.
Asimismo, Cartaginés, del técnico guatemalteco Amarini Villatoro, jugará ante Guadalupe el miércoles 14 a las 20:00 horas.
Erick Lonnis confirma que ya Saprissa fichó a Minor Álvarez ? pic.twitter.com/DtDVlbaUtr— Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) January 6, 2026