 Piloto finlandés fallece en carrera clasificatoria
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Piloto finlandés fallece en carrera clasificatoria

Accidente con siete vehículos dejó un piloto fallecido y seis trasladados a centros médicos, todos fuera de peligro según el parte oficial.

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Minuto de silencio por la muerte del piloto finlandés Juha Miettinen - instagram @24hnbr
Minuto de silencio por la muerte del piloto finlandés Juha Miettinen / FOTO: instagram @24hnbr

El automovilismo volvió a vestirse de luto tras el fallecimiento del piloto finlandés Juha Miettinen, de 66 años, quien perdió la vida el sábado durante una carrera clasificatoria rumbo a las emblemáticas 24 Horas de Nürburgring. El accidente, que involucró a siete vehículos en pista, generó momentos de alta tensión en uno de los circuitos más exigentes y reconocidos de Alemania, conocido por su complejidad técnica y su historial cargado de episodios dramáticos.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido en la madrugada del domingo por los responsables del circuito, los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar del siniestro. Sin embargo, pese a la rápida intervención, los médicos no lograron salvar la vida del experimentado piloto. "Después de que fuera extraído del vehículo, el piloto falleció en el Centro Médico después de que resultaran vanos varios intentos de reanimarlo", detalló el informe.

Luto en el automovilismo por la muerte del piloto finlandés

La organización también expresó su pesar ante lo sucedido y envió un mensaje de solidaridad a los seres queridos de Miettinen. "Todos los que participan en las 24 Horas de Nürburgring están con la familia de Juha Miettinen en estos momentos de dolor", agregó el comunicado, reflejando el impacto que la tragedia ha tenido en la comunidad del automovilismo.

En el mismo incidente, otros seis pilotos fueron trasladados al Centro Médico y a hospitales cercanos como medida preventiva. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que ninguno de ellos se encuentra en estado grave. Como muestra de respeto, este domingo se guardará un minuto de silencio antes de la reanudación de la actividad en pista, en memoria de un competidor cuya pasión por las carreras lo acompañó hasta el final.

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