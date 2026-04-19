 Avioneta se desploma a minutos del despegue en Paraguay
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Avioneta se desploma a minutos del despegue y causa una tragedia en Paraguay

Trágico accidente de avioneta tras despegue deja saldo fatal y heridos de gravedad.

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Avioneta se desploma en Paraguay., Redes sociales.
Avioneta se desploma en Paraguay. / FOTO: Redes sociales.

Una avioneta se desplomó este sábado 18 de abril en el asentamiento de San Isidro, en Paraguay, a unos 600 metros del aeropuerto desde donde había despegado. El accidente dejó como saldo la muerte del piloto y tres personas con heridas de gravedad.

La aeronave, un modelo Cessna 402B con matrícula ZP-BEE, pertenecía a la empresa Aerotax S.A. y operaba un servicio para Prosegur S.A., según informó la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) a través de sus redes sociales oficiales. El vuelo transportaba a cuatro personas en total: dos tripulantes y dos pasajeros, quienes eran colaboradores de la firma de seguridad.

Lamentamos informar el fallecimiento del piloto al mando", indicó la DINAC, al tiempo que confirmó que los demás ocupantes fueron trasladados en estado delicado a centros asistenciales. La institución señaló que continuará brindando información conforme se verifiquen nuevos datos sobre el siniestro.

Se investigan causas del incidente aéreo  

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave perdió el control poco después del despegue, cayendo en una zona habitada cercana al aeropuerto, lo que generó alarma entre los vecinos del asentamiento.

Equipos de emergencia, bomberos y autoridades aeronáuticas acudieron al lugar para atender la emergencia, acordonar el área y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Las causas del accidente aún no han sido determinadas y serán establecidas mediante peritajes técnicos que ya están en curso.

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