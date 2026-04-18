Braulio Linares va por su séptima titularidad consecutiva

El portero guatemalteco Kenderson Navarro fue titular con Municipal en el triunfo 4-1 ante Aurora en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol y la derrota 3-1 ante Xelajú en el estadio Mario Camposeco, partidos correspondientes a las fechas 13 y 14, respectivamente. Luego de esas dos titularidades, Navarro desapreció en el 11 de gala del "Mimado de la afición" para que su lugar lo tomara Braulio Linares que ha sumado seis titularidades consecutivas y esta noche va por la séptima.
Tras los duelos ante Aurora y Xelajú, Municipal enfrentó a Guastatoya en condición de visitante por la fecha 15, donde ya el titular fue Braulio Linares, luego vino el duelo ante Malacateco en El Trébol donde Navarro no estaba por su convocatoria a Selección Nacional.
Luego del compromiso con la "Bicolor", Navarro se unió al campamento rojo. Es de recordar que Kenderson se comió el 7-0 ante Argelia, el peor resultado en la era de Luis Fernando Tena y estuvo en el ojo de las críticas por una fotografía donde se le veía haciendo compras en Italia.
Braulio linares firme en el once
Titularidades ante Guastatoya, Malacateco, Achuapa, Cobán Imperial, Antigua y Comunicaciones han hecho que Braulio Linares se haya ganado la confianza del técnico Mario Acevedo y sea candidato para los últimos dos duelos de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.
Este sábado 18 de abril, Municipal visita a Marquense en el estadio Marquesa de la Ensenada a partir de las 20:00 horas, y para dicho duelo, Braulio Linares busca su séptima titularidad consecutiva. Es de recordar que para este compromiso viajó Navarro y Linares como porteros.
A Municipal le faltan dos duelos para culminar la fase regular, ante Marquense y recibiendo a Mixco. El "Mimado de la Afición" aún busca ganar, por tercera vez consecutiva, la fase regular.
Municipal certificará esta fecha 21 su boleto a cuartos de final por lo que abre la puerta a otra serie de partidos donde parece ser que la titularidad de Linares se mantendría hasta el final del campeonato, pero todo eso podría cambiar esta noche si Acevedo da titularidad a Navarro.