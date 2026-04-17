Previa de la jornada 21 del Clausura 2026 de Liga Nacional

La penúltima fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala se desarrollará este sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de abril, abriéndose con el duelo entre Marquense vs. Municipal y cerrándose con el enfrentamiento entre Comunicaciones vs. Guastatoya, este último un cara a cara directo por la permanencia en la liga guatemalteca de futbol.
Para el sábado 18 solo se desarrollará un duelo, y es el compromiso entre los "Leones Amarillos del Occidente" y el "Mimado de la Afición" en el estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos, con el atractivo de que Municipal va por un boleto a cuartos de final y Marquense por la permanencia en la Liga Nacional.
Jornada dominical
El domingo las emociones y dramatismo de la Liga Nacional se vivirá a lo largo del día con cuatro partidos: Mixco vs. Aurora a las 13:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán en Mixco, Cobán Imperial vs. Achuapa a las 15:00 horas en el estadio José Ángel Rossi, Mictlán vs. Xelajú a las 17:00 horas en el estadio La Asunción y Antigua vs. Malacateco a las 19:00 horas en el estadio Pensativo.
En estos partidos solo destaca que los cobaneros buscarán el boleto a cuartos de final y los mitecos aspiran meterse al top 8 y depender de ellos en el último partido para acceder a la fase final.
Lunes de partidazo
La penúltima fecha culmina el lunes 20 de abril a las 19:00 horas en el estadio Cementos Progreso con el partidazo entre Comunicaciones y Guastatoya, ambos con problemas en la permanencia en Liga Nacional por lo que deberán buscar el triunfo para asegurar así una temporada más en el máximo circuito.
Los dos equipos ya sabrán los resultados obtenidos por sus rivales, y quizá en ese duelo sea solo para confirmación de permanencia y búsqueda del liderato para los "Cremas" y para los guastatoyanos un duelo que los impulse posiciones en la tabla y también buscar una clasificación a cuartos de final.
El peor escenario para Comunicaciones es que Mictlán derrote a Xelajú y que Malacateco haga la heroica en Antigua y saque los tres puntos, ya que sumado a eso, hay derrota de los "Cremas", pasarían a ser penúltimos y estar en casilla del descenso a falta de una fecha para determinar qué equipo desciende.