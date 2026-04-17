Vibrante cierre por la lucha del goleo del Clausura 2026

La jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional dejó un empate en la cima de la tabla de goleo donde los protagonistas son extranjeros: El argentino Nicolás Martínez del Deportivo Mixco y el uruguayo Diego Casas de Deportivo Malacateco. En un tercer plano está el nacional del Deportivo Mictlán, William Fajardo, aunque la distancia de goles por el momento es de tres.
Nicolás Martínez busca su tercer título de goleo de forma consecutiva con Deportivo Mixco, y tenía una ventaja de hasta tres goles sobre el uruguayo Diego Casas, quien marcó en las dos últimas fechas, incluido un doblete, por lo que la tabla de goleador se acortó hasta quedar igualados con 13 tantos cada uno.
En la jornada 18, Nicolás Martínez hizo doblete en el triunfo de Mixco ante Marquense, donde no anotó Diego Casas, pero de ahí en adelante ya no apareció en las redes: Fechas 19 y 20.
Por su parte, Diego Casas brilló ante Mictlán en la fecha 19 con un doblete en el triunfo de 3-0 y en la jornada 20 hizo un gol ante Aurora que valió la victoria en condición de visitante.
La tabla de goleo
Tras finalizada la fecha 20, Nicolás Martínez y Diego Casas tienen 13 goles cada uno, pero la primera casilla es para el argentino por la razón de haberlos convertido en menos minutos de juego.
El cierre de la fase regular deparará dos partidos para cada jugador donde deberán dar lo máximo para desentrampar la primera casilla.
Nicolás Martínez de Mixco deberá jugar ante Aurora de local y cerrar de visitante ante Municipal. Por su parte, Diego Casas de Marquense jugará de local ante Municipal y visitará a Guastatoya en el cierre de la fase regular.
William Fajardo, del Atlético Mictlán, con 10 goles, queda a tres anotaciones de darle alcance a los goleadores.
|NO.
|JUGADOR
|GOLES
|1
|Nicolás Martínez (ARG) / Mixco
|13
|2
|Diego Casas (URU) / Marquense
|13
|3
|William Fajardo (GUA) / Mictlán
|10
|4
|Dairon Reyes (CUB) / Comunicaciones
|9
|5
|Janderson Pereira (BRA) / Cobán Imperial
|8