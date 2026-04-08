 Nicolás Martínez busca su tercer título de goleo con Mixco
Deportes

Nicolás Martínez cerca de su tercer título de goleo consecutivo con Mixco

La tabla de goleadores es dominada por el delantero argentino, que en época pasada ya fue número uno con Antigua y Achuapa.

Compartir:
Nicolás Martínez busca tercer título de goleo con Deportivo Mixco
Nicolás Martínez busca tercer título de goleo con Deportivo Mixco / FOTO: Deportivo Mixco

El futbolista argentino Nicolás Martínez, actual integrante del Deportivo Mixco, llegó a Guatemala a mediados del año 2019 a Deportivo Sanarate y formó parte del Apertura 2019, correspondiente a la temporada 2019-2020, para posteriormente dar un salto al Antigua G. F. C. (inicios del 2020).

En Sanarate, durante ese Apertura 2019 dejó claro que era un goleador de nacimiento al anotar 9 dianas y quedar en el séptimo lugar de la tabla de goleador, la cual fue ganada por el argentino Ramiro Rocca de Deportivo Iztapa con 16 tantos.

Pero el siguiente campeonato, el Clausura 2020, ya con Antigua G. F. C., Nicolás Martínez terminó siendo el goleador del campeonato con 7 tantos, igualando con Carlos Kamiani, entonces jugador de Iztapa. Para el Apertura 2020, Martínez solo hizo cuatro goles, quedando muy debajo en la tabla de goleo que ganó Ramiro Rocca (Municipal) con 21 tantos.

Nicolás Martínez dio otro salto en el futbol nacional y formó parte de Achuapa, club con el cual ganó el goleo del Clausura 2021 con 10 tantos.

En el Apertura 2022, Nicolás Martínez era parte de Cobán Imperial, y fue sublíder de goleo con 12 goles, los mismos que hizo el goleador Locas Gómez de Antigua G. F. C.

Nicolás Martínez, el goleador inagotable de Deportivo Mixco

El goleador del campeonato se refirió a su doblete de esta tarde y mostró su satisfacción por ser el goleador de la competencia.

Historia con Mixco

Nicolás Martínez llegó a Deportivo Mixco en el año 2024 y se mantiene actualmente con el equipo "Chicharronero".

Con el cuadro mixqueño, en su primer certamen, el Apertura 2024 hizo 7 goles (cuarto lugar) y quedó a dos de igualar los 9 tantos de Erick Lemus, quien fue el goleador.

Después de eso, el futbol, la vida y los goles le están dando al sudamericano un momento inigualable en Guatemala. Logró ser el goleador del Clausura 2025 con 11 goles y en el Apertura 2025 con 16 tantos; en el Clausura 2026 actualmente lleva 12 goles tras el doblete de ayer ante Deportivo Marquense.

Nicolás Martínez aventaja por dos tantos al sublíder de goleo, el uruguayo Diego Casas, por lo que el cierre por la carrera del goleador del Clausura 2026 será de infarto.

Con cuatro partidos por disputarse en la fase regular, Martínez (12 goles) y Casas (10 goles) lucharán por ese primer lugar. Detrás de ellos vienen el guatemalteco William Fajardo de Mictlán y el cubano Dairon Reyes de Comunicaciones con 9 goles.

  • Partidos de Mixco: Xelajú (L), Mictlán (V), Aurora (L) y Municipal (V)
  • Partidos de Marquense: Mictlán (L), Aurora (V), Municipal (L) y Guastatoya (V).   
Foto embed
Nicolás Martínez es actual líder de goleo del Clausura 2026 - Deportivo Mixco

En Portada

Denuncian irregularidades en elección de la USAC y piden anular procesot
Nacionales

Denuncian irregularidades en elección de la USAC y piden anular proceso

04:33 PM, Abr 08
Congreso avanza en aprobación de ley para modernizar el sistema portuariot
Nacionales

Congreso avanza en aprobación de ley para modernizar el sistema portuario

03:36 PM, Abr 08
Trump amenaza con aranceles a quien venda armas a Iránt
Internacionales

Trump amenaza con aranceles a quien venda armas a Irán

02:46 PM, Abr 08
Nicolás Martínez cerca de su tercer título de goleo consecutivo con Mixco t
Deportes

Nicolás Martínez cerca de su tercer título de goleo consecutivo con Mixco

09:07 PM, Abr 08
Xelajú M. C. es sancionado por el Comité Disciplinario de Concacaft
Deportes

Xelajú M. C. es sancionado por el Comité Disciplinario de Concacaf

07:44 PM, Abr 08

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana SantaIránNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Liga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos