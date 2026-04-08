Nicolás Martínez busca su tercer título de goleo con Mixco

El futbolista argentino Nicolás Martínez, actual integrante del Deportivo Mixco, llegó a Guatemala a mediados del año 2019 a Deportivo Sanarate y formó parte del Apertura 2019, correspondiente a la temporada 2019-2020, para posteriormente dar un salto al Antigua G. F. C. (inicios del 2020).
En Sanarate, durante ese Apertura 2019 dejó claro que era un goleador de nacimiento al anotar 9 dianas y quedar en el séptimo lugar de la tabla de goleador, la cual fue ganada por el argentino Ramiro Rocca de Deportivo Iztapa con 16 tantos.
Pero el siguiente campeonato, el Clausura 2020, ya con Antigua G. F. C., Nicolás Martínez terminó siendo el goleador del campeonato con 7 tantos, igualando con Carlos Kamiani, entonces jugador de Iztapa. Para el Apertura 2020, Martínez solo hizo cuatro goles, quedando muy debajo en la tabla de goleo que ganó Ramiro Rocca (Municipal) con 21 tantos.
Nicolás Martínez dio otro salto en el futbol nacional y formó parte de Achuapa, club con el cual ganó el goleo del Clausura 2021 con 10 tantos.
En el Apertura 2022, Nicolás Martínez era parte de Cobán Imperial, y fue sublíder de goleo con 12 goles, los mismos que hizo el goleador Locas Gómez de Antigua G. F. C.
Historia con Mixco
Nicolás Martínez llegó a Deportivo Mixco en el año 2024 y se mantiene actualmente con el equipo "Chicharronero".
Con el cuadro mixqueño, en su primer certamen, el Apertura 2024 hizo 7 goles (cuarto lugar) y quedó a dos de igualar los 9 tantos de Erick Lemus, quien fue el goleador.
Después de eso, el futbol, la vida y los goles le están dando al sudamericano un momento inigualable en Guatemala. Logró ser el goleador del Clausura 2025 con 11 goles y en el Apertura 2025 con 16 tantos; en el Clausura 2026 actualmente lleva 12 goles tras el doblete de ayer ante Deportivo Marquense.
Nicolás Martínez aventaja por dos tantos al sublíder de goleo, el uruguayo Diego Casas, por lo que el cierre por la carrera del goleador del Clausura 2026 será de infarto.
Con cuatro partidos por disputarse en la fase regular, Martínez (12 goles) y Casas (10 goles) lucharán por ese primer lugar. Detrás de ellos vienen el guatemalteco William Fajardo de Mictlán y el cubano Dairon Reyes de Comunicaciones con 9 goles.
- Partidos de Mixco: Xelajú (L), Mictlán (V), Aurora (L) y Municipal (V)
- Partidos de Marquense: Mictlán (L), Aurora (V), Municipal (L) y Guastatoya (V).