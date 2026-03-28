Nicolás Martínez, el goleador inagotable de Deportivo Mixco

Este sábado arrancó la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala con un gran resultado favorable a Deportivo Mixco: 2-1 ante el bicampeón Antigua G. F. C., donde destacó el delantero argentino Nicolás Martínez.
Con su doblete de esta tarde, el sudamericano se estableció firme en el liderato de la tabla de los goleadores al acumular 10 tantos, dos más que el sublíder de goleo, el uruguayo Diego Casas del Deportivo Marquense, quien aún debe jugar su partido este fin de semana (ante Comunicaciones).
Tras el partido, el goleador mixqueño se refirió al duelo y esto explicó: "La verdad que muy contento por haber ganado. Era un partido difícil, sabíamos que Antigua juega de visita bien, viene a proponer, pero gracias a Dios se dio que ganamos y contento también porque estoy arriba en la tabla de goleadores".
Nicolás Martínez también se refirió a los dos goles tempraneros, el primero al minuto de juego y el segundo cuando se desarrollaba el minuto 7: "De entrada sabíamos que teníamos que lastimar a este equipo, en los primeros equipos como si ellos se duermen, y ahí se vio reflejado que en los primeros 10 minutos íbamos 2-0".
Martínez también dijo que el marcador se quedó corto ya que ellos tuvieron muchas oportunidades de gol, mismas que fueron desaprovechadas por los jugadores locales.
"Podríamos haber hecho más goles, tuvimos muchas chances, pero feliz de haber ganado y ahora pensar en Comunicaciones el jueves", sentenció el goleador del Clausura 2026 en declaraciones a Azteca Guate.
Tabla de goleadores encabezada por Nicolás Martínez
Nicolás Martínez suma 10 goles y es líder de goleo en solitario. Detrás del sudamericano viene el uruguayo Diego Casas con 8 tantos. Casas y Marquense reciben este domingo a Comunicaciones en el estadio Marquesa de la Ensenada, y el nacido en la tierra del dos veces campeón del mundo podría subir su cuota goleadora.
En el tercer plano aparecen cuatro jugadores con 7 goles: Sebastián Colom y William Fajardo de Atlético Mictlán, Janderson Pereira de Cobán Imperial y Dairon Reyes de Comunicaciones, este último no convocado para el partido de los "Albos" por ser parte de la fecha FIFA con Cuba.