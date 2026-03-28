 Nicolás Martínez, el goleador inagotable de Deportivo Mixco
Deportes

Nicolás Martínez, el goleador inagotable de Deportivo Mixco

El goleador del campeonato se refirió a su doblete de esta tarde y mostró su satisfacción por ser el goleador de la competencia.

Compartir:
Nicolás Martínez celebró doblete este sábado ante el bicampeón nacional Antigua
Nicolás Martínez celebró doblete este sábado ante el bicampeón nacional Antigua / FOTO: Mixco Oficial

Este sábado arrancó la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala con un gran resultado favorable a Deportivo Mixco: 2-1 ante el bicampeón Antigua G. F. C., donde destacó el delantero argentino Nicolás Martínez.

Con su doblete de esta tarde, el sudamericano se estableció firme en el liderato de la tabla de los goleadores al acumular 10 tantos, dos más que el sublíder de goleo, el uruguayo Diego Casas del Deportivo Marquense, quien aún debe jugar su partido este fin de semana (ante Comunicaciones).   

Tras el partido, el goleador mixqueño se refirió al duelo y esto explicó: "La verdad que muy contento por haber ganado. Era un partido difícil, sabíamos que Antigua juega de visita bien, viene a proponer, pero gracias a Dios se dio que ganamos y contento también porque estoy arriba en la tabla de goleadores".     

Nicolás Martínez también se refirió a los dos goles tempraneros, el primero al minuto de juego y el segundo cuando se desarrollaba el minuto 7: "De entrada sabíamos que teníamos que lastimar a este equipo, en los primeros equipos como si ellos se duermen, y ahí se vio reflejado que en los primeros 10 minutos íbamos 2-0".

Martínez también dijo que el marcador se quedó corto ya que ellos tuvieron muchas oportunidades de gol, mismas que fueron desaprovechadas por los jugadores locales.

"Podríamos haber hecho más goles, tuvimos muchas chances, pero feliz de haber ganado y ahora pensar en Comunicaciones el jueves", sentenció el goleador del Clausura 2026 en declaraciones a Azteca Guate.  

Doblete de Nicolás Martínez impulsa triunfo de Mixco

El Deportivo Mixco derrotó 2-1 a Antigua GFC tras un inicio efectivo y suma puntos importantes en la jornada 16 del Clausura 2026.

Tabla de goleadores encabezada por Nicolás Martínez

Nicolás Martínez suma 10 goles y es líder de goleo en solitario. Detrás del sudamericano viene el uruguayo Diego Casas con 8 tantos. Casas y Marquense reciben este domingo a Comunicaciones en el estadio Marquesa de la Ensenada, y el nacido en la tierra del dos veces campeón del mundo podría subir su cuota goleadora.

En el tercer plano aparecen cuatro jugadores con 7 goles: Sebastián Colom y William Fajardo de Atlético Mictlán, Janderson Pereira de Cobán Imperial y Dairon Reyes de Comunicaciones, este último no convocado para el partido de los "Albos" por ser parte de la fecha FIFA con Cuba.

En Portada

Suspenden el servicio de transporte urbano en Quetzaltenangot
Nacionales

Suspenden el servicio de transporte urbano en Quetzaltenango

01:14 PM, Mar 28
Triple colisión se registra en el kilómetro 47 de la ruta a El Salvadort
Nacionales

Triple colisión se registra en el kilómetro 47 de la ruta a El Salvador

01:09 PM, Mar 28
Veinte años de la Hora del Planeta, el movimiento verde que deja a oscuras a 200 paísest
Internacionales

Veinte años de la Hora del Planeta, el movimiento verde que deja a oscuras a 200 países

08:18 AM, Mar 28
Nicolás Martínez, el goleador inagotable de Deportivo Mixcot
Deportes

Nicolás Martínez, el goleador inagotable de Deportivo Mixco

06:07 PM, Mar 28
Doblete de Nicolás Martínez impulsa triunfo de Mixcot
Deportes

Doblete de Nicolás Martínez impulsa triunfo de Mixco

04:56 PM, Mar 28

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026IránEstados Unidos#liganacionalNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Emisoras  Escúchanos