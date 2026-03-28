 Resultado Mixco vs. Antigua - Jornada 16 Clausura 2026
Deportes

Doblete de Nicolás Martínez impulsa triunfo de Mixco

El Deportivo Mixco derrotó 2-1 a Antigua GFC tras un inicio efectivo y suma puntos importantes en la jornada 16 del Clausura 2026.

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Celebración del Deportivo Mixco ante Antigua GFC - Deportivo Mixco
Celebración del Deportivo Mixco ante Antigua GFC / FOTO: Deportivo Mixco

El Deportivo Mixco arrancó con fuerza la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 al imponerse 2-1 sobre Antigua GFC en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, en un duelo marcado por la intensidad y la contundencia tempranera del conjunto local. Los "chicharroneros" aprovecharon su localía para golpear primero y manejar el ritmo del encuentro ante un rival que nunca terminó de asentarse en el terreno de juego.

Apenas transcurría el primer minuto cuando Nicolás Martínez abrió el marcador, capitalizando una precisa asistencia de Kennedy Rocha. El arranque fue demoledor para Mixco, que no tardó en ampliar la ventaja: al minuto 7, nuevamente Martínez apareció en el área para firmar su doblete, otra vez tras una jugada generada por Rocha, quien se convirtió en una constante amenaza para la defensa colonial durante los primeros compases del partido.

Mixco logra valiosa victoria

Con la ventaja en el bolsillo, el equipo local administró el resultado ante los intentos de reacción de Antigua GFC. Sin embargo, el descuento llegó hasta el minuto 75 y de manera fortuita, luego de un autogol de Jeshua Urizar en su intento por despejar el balón. A pesar de ese golpe anímico, Mixco supo mantener la calma y asegurar tres puntos clave en sus aspiraciones dentro del torneo.

Este triunfo le permite a Mixco alcanzar las 26 unidades y colocarse en la pelea por la cima junto a Xelajú y Cobán Imperial, aunque momentáneamente se ubica en la tercera posición por diferencia de goles.

Por su parte, Antigua GFC, actual bicampeón del fútbol guatemalteco, se queda con 21 puntos en la séptima casilla, a la espera de lo que ocurra en el resto de la jornada, que podría modificar el panorama en la tabla de posiciones.

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Nicolás Martínez sigue demostrando su calidad como goleador con Mixco - Mixco Oficial
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