Ronald Koeman: "El Barça exagera con las quejas arbitrales"

El seleccionador nacional de Países Bajos y exentrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, encabezó la presentación de la sexta edición de la Koeman Cup, un torneo de golf solidario que se disputa anualmente en el Club de Golf Barcelona. Los fondos recaudados serán destinados a la Fundación Cruyff, reafirmando el compromiso social del neerlandés. En ese contexto, Koeman también abordó diversos temas de actualidad relacionados con el conjunto azulgrana.
Uno de los asuntos principales fue la reciente eliminación del Barça en la UEFA Champions League. El técnico analizó el desarrollo de la eliminatoria y no esquivó la polémica arbitral: "Había muy buenos partidos a un nivel altísimo. No sé si el resultado final ha sido el más justo. A pesar de tener dos partidos el Barça jugando con diez... se puede discutir mucho sobre los árbitros". Además, se refirió a una acción puntual que generó debate: "También vi la segunda tarjeta de Eduardo Camavinga. No hay que dejar dudar a un árbitro. Si tiene tarjeta, la falta que hizo no era mucho, no había que retener el balón y quizá el árbitro se calentó".
Koeman cree "exageradas" las quejas del Barça
En cuanto a las quejas recientes del FC Barcelona por las decisiones arbitrales, Koeman fue contundente al rebajar el tono de las críticas: "Es un poco exagerado culpar solo al árbitro en estos dos partidos. En las dos expulsiones, pueden ser tarjeta roja porque son el último hombre. El penalti no señalado es otra cosa. Es exagerado". Aun así, mostró comprensión hacia la reacción interna del club: "Entiendo que en el campo, o cuando estás metido como entrenador o presidente, pienses estas cosas".
El neerlandés también reflexionó desde su propia experiencia en el banquillo culé, reconociendo cómo cambia la percepción con el tiempo: "Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera, creo que es exagerado".
Cabe recordar que el FC Barcelona ha presentado dos quejas formales ante la UEFA, al considerar que fue perjudicado por el arbitraje en la UEFA Champions League. En ese contexto, la opinión de Koeman aporta una visión más mesurada en medio de la controversia.
Durante su etapa como técnico del Barça entre 2020 y 2021, Ronald Koeman dirigió 67 partidos oficiales, con un balance de 39 victorias, 12 empates y 16 derrotas. Bajo su mando, el equipo conquistó la Copa del Rey 2020-21, en una etapa marcada por la transición deportiva y un contexto institucional complejo.