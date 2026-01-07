Xabi afirma que el equipo "dará otra cara" ante el Atlético

Xabi Alonso compareció en rueda de prensa en la antesala del duelo ante el Atlético de Madrid por la semifinal de la Supercopa de España con un mensaje claro: el Real Madrid debe aprender de sus errores recientes y mostrar una versión muy distinta. El técnico blanco recordó la derrota sufrida en Liga ante el conjunto rojiblanco, aunque aseguró que ese resultado sirve como punto de partida para corregir fallos. "Hay que hacer un partido de mayor nivel y será un partido diferente; estoy convencido de que el equipo dará otra cara", afirmó con convicción.
El entrenador madridista evitó detallar públicamente los aspectos concretos que no funcionaron en aquel encuentro liguero, aunque dejó claro que el cuerpo técnico los tiene bien identificados. "No tenemos que olvidar cosas que nos faltaron en aquel partido y que tenemos muy presentes y claras, para no cometer los mismos errores", explicó, dejando entrever que el planteamiento será distinto, pero sin perder de vista las lecciones aprendidas frente a un rival que siempre exige el máximo.
Xabi Alonso confía en sacar un resultado positivo
Alonso también subrayó la importancia del factor mental en una eliminatoria de estas características. Para el técnico, competir bien y cuidar los detalles será clave ante un Atlético al que definió como un adversario incómodo. "Es una semifinal. Tenemos que tener una muy buena preparación mental. El Atlético siempre es un rival difícil, pero tenemos muchas razones para jugar este partido con muchas ganas", señaló, remarcando la motivación del grupo.
En cuanto al valor de la Supercopa dentro del calendario, el entrenador fue sincero al situarla como el cuarto título en orden de prioridades, por detrás de la Liga, la Liga de Campeones y la Copa del Rey. No obstante, dejó claro que eso no resta ambición al equipo. "Siendo el que tenemos ahora, la prioridad es absoluta", aseguró, destacando que el contexto competitivo obliga a centrarse plenamente en el objetivo inmediato.
Por último, Alonso se refirió a nombres propios como Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. Sobre el brasileño, insistió en la necesidad de su aportación colectiva y ofensiva pese a su racha sin goles: "Mañana le necesitamos, que disfrute en el campo, cuando lo hace tiene ese desequilibrio". En relación con Mbappé, ausente por lesión, el técnico prefirió la prudencia: "Esperamos poder recuperarle lo antes posible. Hemos apurado, pero todavía era muy pronto", concluyó, manteniendo el foco en el grupo disponible para un partido decisivo.