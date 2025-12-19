 Xabi Alonso, técnico de Real Madrid: "Estamos todos unidos"
Xabi Alonso: "Estamos todos unidos, desde el presidente hasta jugadores"

Para cerrar el año 2025, el Real Madrid recibe a un Sevilla que suma 17 años sin ganar en el estadio Santiago Bernabéu.

Xabi Alonso habla de la unión que hay en el Real Madrid
Xabi Alonso habla de la unión que hay en el Real Madrid / FOTO: EFE

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, aseguró este viernes que, pese a la mala racha de su equipo, siente el respaldo del club y que "desde el presidente hasta los jugadores" trabajan todos "unidos" con un "esfuerzo incuestionable".

"Desde el inicio, hemos tenido una conversación cercana, de confianza y de respeto. Sabiendo el proyecto y los objetivos que tenemos. Con exigencia máxima. Es un largo camino con momentos buenos y no tan buenos", dijo Xabi Alonso en rueda de prensa.

"En el Real Madrid aspiramos a todo. El objetivo final sabemos cuál es. Y cómo queremos hacerlo es fundamental. estamos todos unidos, desde el presidente hasta los jugadores; el esfuerzo que estamos poniendo es incuestionable", añadió.

Un Xabi Alonso que aseguró que está "bien" y "con ganas, energía y fuerza" a pesar de las críticas, a la vez que respondió, al ser preguntado sobre qué nota se daría en esta primera mitad de temporada, que "no" le "corresponde" a él hacerlo.

Último partido del año

Para cerrar el año, el Real Madrid recibe a un Sevilla que suma 17 años sin ganar en el Bernabéu.

"Es el último partido del año. De un bloque exigente. Queremos acabar bien, enlazar la tercera victoria e irnos con buena sensación para empezar 2026 con energía y optimismo para todos los frentes que vamos a tener. El Sevilla es un rival exigente, te demanda mucho, en los duelos uno contra uno y con el balón. Jugamos en casa y queremos que la gente disfrute", aseguró Xabi sobre el equipo del argentino Matías Almeyda.

Por otro lado, confió en que es "cuestión de partidos" que el brasileño Vinícius vuelva a marcar, tras 13 partidos sin lograrlo.

"Es cuestión de partidos, de momentos. Ha estado muy cerca y no tengo duda de que va a llegar. Ojalá sea lo antes posible", señaló.

*Información EFE.

