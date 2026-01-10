Definidas las semifinales de la Copa Africana de Naciones

La Copa Africana de Naciones 2026 entra en su etapa más apasionante con la disputa de las semifinales, una instancia reservada únicamente para selecciones que han demostrado jerarquía, solidez y ambición a lo largo del torneo. Con cuatro serios aspirantes al título, el campeonato más importante del continente africano promete dos encuentros de alto nivel, donde cada detalle puede marcar la diferencia y el premio será un lugar en la gran final.
El camino hacia esta fase quedó definido tras unos cuartos de final cargados de intensidad. Senegal fue el primer clasificado luego de imponerse 1-0 a Malí gracias a un tanto de Iliman Ndiaye, que supo capitalizar un error del guardameta rival. Marruecos, dirigido por Walid Regragui, confirmó su buen momento al vencer 2-0 a Camerún con autoridad, mientras que Nigeria repitió ese mismo marcador frente a Argelia, mostrando equilibrio entre defensa y ataque. Por último, Egipto selló su boleto tras un vibrante triunfo 3-2 ante Costa de Marfil, en un partido memorable con Mohamed Salah y Omar Marmoush como grandes protagonistas.
Detalles de las semifinales de la Copa Africana
Las semifinales se disputarán el miércoles 14 de enero, en una jornada que promete emociones de principio a fin. El primer duelo enfrentará a Senegal y Egipto a las 11:00 horas (hora de Guatemala), en un choque de estilos y de selecciones históricas que saben lo que es competir en instancias decisivas. Más tarde, a las 14:00 horas, Nigeria y Marruecos protagonizarán un duelo de alto voltaje entre dos equipos que han destacado por su orden táctico y su contundencia en ataque.
Para el público de Centroamérica, los encuentros podrán seguirse a través de Claro Sports, ya sea por su señal de televisión o mediante su canal oficial de YouTube. Con todos los condimentos sobre la mesa, las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2026 se perfilan como un espectáculo imperdible para los amantes del fútbol, donde solo los mejores lograrán dar el paso final rumbo al título continental.