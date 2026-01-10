 Definidas las semifinales de la Copa Africana de Naciones
Deportes

Definidas las semifinales de la Copa Africana de Naciones

El país anfitrión Marruecos, junto a los combinados de Nigeria, Senegal y Egipto son los cuatro clasificados a las semifinales del torneo.

Compartir:
Celebración de Marruecos en la Copa Africana de Naciones - CAF
Celebración de Marruecos en la Copa Africana de Naciones / FOTO: CAF

La Copa Africana de Naciones 2026 entra en su etapa más apasionante con la disputa de las semifinales, una instancia reservada únicamente para selecciones que han demostrado jerarquía, solidez y ambición a lo largo del torneo. Con cuatro serios aspirantes al título, el campeonato más importante del continente africano promete dos encuentros de alto nivel, donde cada detalle puede marcar la diferencia y el premio será un lugar en la gran final.

El camino hacia esta fase quedó definido tras unos cuartos de final cargados de intensidad. Senegal fue el primer clasificado luego de imponerse 1-0 a Malí gracias a un tanto de Iliman Ndiaye, que supo capitalizar un error del guardameta rival. Marruecos, dirigido por Walid Regragui, confirmó su buen momento al vencer 2-0 a Camerún con autoridad, mientras que Nigeria repitió ese mismo marcador frente a Argelia, mostrando equilibrio entre defensa y ataque. Por último, Egipto selló su boleto tras un vibrante triunfo 3-2 ante Costa de Marfil, en un partido memorable con Mohamed Salah y Omar Marmoush como grandes protagonistas.

Detalles de las semifinales de la Copa Africana

Las semifinales se disputarán el miércoles 14 de enero, en una jornada que promete emociones de principio a fin. El primer duelo enfrentará a Senegal y Egipto a las 11:00 horas (hora de Guatemala), en un choque de estilos y de selecciones históricas que saben lo que es competir en instancias decisivas. Más tarde, a las 14:00 horas, Nigeria y Marruecos protagonizarán un duelo de alto voltaje entre dos equipos que han destacado por su orden táctico y su contundencia en ataque.

Para el público de Centroamérica, los encuentros podrán seguirse a través de Claro Sports, ya sea por su señal de televisión o mediante su canal oficial de YouTube. Con todos los condimentos sobre la mesa, las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2026 se perfilan como un espectáculo imperdible para los amantes del fútbol, donde solo los mejores lograrán dar el paso final rumbo al título continental.

En Portada

Accidentes y tiroteos cobran cuatro vidas en Petén y Escuintlat
Nacionales

Accidentes y tiroteos cobran cuatro vidas en Petén y Escuintla

11:53 AM, Ene 10
Papa León XIV advierte de consecuencias y envía mensaje para regular la IAt
Internacionales

Papa León XIV advierte de consecuencias y envía mensaje para regular la IA

11:05 AM, Ene 10
Marco Antonio Figueroa: Aquí va a jugar el que rindat
Deportes

Marco Antonio Figueroa: "Aquí va a jugar el que rinda"

09:40 AM, Ene 10
Giro en el proceso judicial contra el cantante Pedro Cuevast
Farándula

Giro en el proceso judicial contra el cantante Pedro Cuevas

10:49 AM, Ene 10

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpLiga NacionalFutbol GuatemaltecoFútbolVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos