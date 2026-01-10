Día de descanso para Arredondo en el ecuador del Dakar 2026

El Rally Dakar 2026 alcanzó su ecuador y, tras seis jornadas de máxima exigencia, la caravana del rally más duro del mundo disfruta de su esperado día de descanso en Riad, capital de Arabia Saudita. Esta pausa llega como un respiro necesario para los pilotos, entre ellos el guatemalteco Francisco Arredondo, quien compite en la división Rally2 defendiendo los colores del BAS World KTM Racing Team - Puma Energy Rally Team - Bremen. El descanso no solo permite recuperar energías físicas, sino también tomar distancia mental luego de una primera semana marcada por largas horas de competencia y condiciones extremas en el desierto saudí.
En lo deportivo, Arredondo se ubica actualmente en la posición 78 de la clasificación general, con un tiempo acumulado de 43:52.18 horas, a 17:40.14 del líder de la competencia, el estadounidense Preston Campbell, quien registra 26:12.04 horas. Más allá de los números, el piloto chapín ha logrado mantenerse en carrera superando etapas de gran desgaste, consolidando su experiencia y resistencia en una prueba que no concede margen para el error.
Lo que viene para Francisco Arredondo
El día de descanso representa mucho más que una pausa en el cronómetro. Es el momento ideal para analizar lo realizado, ajustar la estrategia y dejar la motocicleta en condiciones óptimas para afrontar la segunda mitad del rally. "Por fin entro a un hotel para descansar. Esta última jornada fue muy agotadora, fueron más de 16 horas de montar; es muy desgastante, pero aquí estoy, feliz y pensando cómo enfrentar la segunda semana del rally", expresó Arredondo desde Riad, reflejando el alivio y la motivación que trae consigo esta jornada especial.
La edición 2026 tiene un significado particular para el guatemalteco, quien llegó al Dakar tras un año de intensa preparación, marcado por lesiones en las rodillas sufridas en la edición anterior y posteriores cirugías y terapias.
Pese a un calendario limitado de competencias, Arredondo se muestra decidido a continuar disfrutando cada kilómetro del recorrido. Con la séptima etapa en el horizonte, un extenso trayecto entre Riad y Wadi Ad Dawasir, el piloto sabe que la concentración será clave para seguir avanzando en una prueba donde la fortaleza mental es tan importante como la velocidad y la técnica.