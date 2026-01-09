Francisco Arredondo completa la sexta etapa del Dakar 2026

Francisco Arredondo completó la sexta etapa del Rally Dakar 2026, el cual se realiza en los desiertos de Arabia Saudita, y tras la mitad de la competición, el guatemalteco ocupa una de las últimas posiciones, pero su objetivo de culminar el evento sigue intacto, y de momento no ha presentado inconvenientes serios que pongan en peligro su vida o integridad física.
Este viernes, el piloto guatemalteco del BAS World KTM Racing Team - Puma Energy Rally Team - Bremen, se enfrentó a la sexta etapa, una jornada de más de 900 kilómetros, que estaba dividida en un enlace de 589 kilómetros y una especial cronometrada de 331. Otra gran prueba de resistencia para la caravana y en especial para Francisco Arredondo.
En la etapa más larga del Dakar 2026, la emoción no faltó para los apasionados de las dunas. El recorrido del día transcurrió especialmente en el sector de Qassim, donde se dan cita los amantes del todo terreno saudís. Los cordones de dunas se extienden hasta perderse de vista, a veces separados por un valle, donde se sigue rodando sobre la arena, a lo largo de toda la especial.
Al finalizar la sexta etapa, el guatemalteco Francisco Arredondo culminó en la casilla 81 de los 86 participantes con tiempo de 6:57:27 horas, a 3:06:21 horas del ganador de etapa, el sudafricano Michael Docherty, quien empleó 3:51:06 horas. Docherty tuvo una penalización este día de 7 minutos, según registros publicados en la página oficial del Rally Dakar 2026.
En la clasificación general individual, el estadounidense Preston Campbell lidera la competencia con un acumulado de 26:12:04 horas. El chapín Francisco Arredondo ocupa la casilla 78 con tiempo de 43:52:18' horas, y está a 17:40:14 horas de Campbell.
La posición tras culminada la sexta etapa del Dakar 2026 representa para el guatemalteco un ascenso, ya que al corte de la quinta jornada ocupó la casilla 82. Es decir, ascendió cinco puestos.
Día de descanso
Este sábado 10 de enero, el Rally Dakar tendrá un día de descanso en la ciudad de Riyadh donde los competidores tendrán tiempo de descansar, recuperar fuerzas, y trabajar fuerte en su estrategia para encarar de buena forma la última semana de competición y lograr el objetivo de culminar el evento, y de la mañana tratar de bajar los tiempos para cerrar de una muy buena forma.
El domingo 11 de enero, se correrá la séptima etapa, la misma contará con un kilometraje de 876 kilómetros divididos en un enlace de 414 y una especial de 462 kilómetros. El punto de partida será Riyadh y el punto final estará en Wadi Ad-Dawasir.
Mentalmente, se produce un punto de inflexión en el momento de la reanudación. Pero la confianza adquirida en la primera semana no deberá embriagar a los pilotos, tanto si luchan por la victoria como por el honor de simplemente completar el recorrido.
Las pistas arenosas y bastante rápidas del día son lugares provistos de arbustos tupidos, pero no presentan ninguna trampa importante, a excepción de la precipitación.
Cuando el kilometraje total se acerca a los 900 kilómetros, la capacidad de concentración juega asimismo su papel, incluso en el enlace.