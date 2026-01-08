Francisco Arredondo completa "Etapa Maratón" del Dakar 2026

El infierno de la "Etapa Maratón", que se desarrolló entre las cuarta y quinta jornada del Rally Dakar 2026, finalizó con éxito para Francisco Arredondo. El piloto llegó este jueves a la ciudad de Halil, luego de completar la quinta etapa, que tuvo un enlace inicial de 58 kilómetros, para luego dar paso a una especial cronometrada de 356 kilómetros. El guatemalteco se ubicó en el puesto 83 con un tiempo de 7:07.56 horas, a 2:53.23 horas del ganador del día, el francés Neels Theric.
Con ello, el corredor del BAS World KTM Racing Team - Puma Energy Rally Team - Bremen, se ubica en el lugar 82 de la general a 14:40.38 horas del líder la división de motocicletas, Rally2, el estadounidense Preston Campbell (Monster Energy - Honda HRC).
Este jueves, culminó la "Etapa Maratón", una verdadera prueba de resistencia para los pilotos. Esta etapa estuvo dividida en dos fases, las cuales se realizaron entre la cuarta y quinta jornadas. Los corredores, se ubicaron en el campamento base, que únicamente les proporcionó una carpa para dormir, fuego y raciones de comida moderada. No tuvieron asistencia de sus equipos, por lo cual, ellos mismos tuvieron que dejar a punto sus vehículos para continuar en la carrera.
Con estas condiciones, Arredondo, sacó todos sus conocimientos y continuar con éxito el trayecto de la carrera más difícil del mundo, que este jueves llegó a la localidad de Hail.
Sexta etapa del Dakar 2026
Este viernes, el guatemalteco se enfrentará a la sexta etapa, una jornada de más de 800 kilómetros, que está dividida en un Enlace de 589 kilómetros, y una Especial cronometrada de 331. Otra gran prueba de resistencia para la caravana.
Esta será la etapa más larga del Dakar, sin duda, la más emocionante para los apasionados de las dunas. El recorrido del día transcurrirá especialmente en el sector de Qassim, donde se dan cita los amantes del todo terreno saudís. Los cordones de dunas se extienden hasta perderse de vista, a veces separados por un valle, donde se sigue rodando sobre la arena, a lo largo de toda la especial.