Luis Enrique asegura que "quieren desestabilizar" al PSG

Luis Enrique compareció ante los medios en la previa del partido de Copa de Francia entre el PSG y el París FC con un mensaje claro: el club está acostumbrado a convivir con rumores y no permitirá que estos afecten a la dinámica del equipo. El entrenador español evitó entrar en detalles sobre las informaciones relacionadas con posibles renovaciones de contrato y recordó que este tipo de situaciones forman parte del día a día de un club de la dimensión del París Saint Germain. "Hay rumores continuamente en torno al PSG, estamos acostumbrados", afirmó con serenidad.
El técnico fue más allá y vinculó esas informaciones a intentos externos de alterar la estabilidad del vestuario. Luis Enrique insistió en que las negociaciones contractuales son asuntos internos y subrayó que "todo eso es privado y lo seguirá siendo". Además, expresó su malestar por la difusión de informaciones falsas, al señalar que "hay muchas ‘fake news’" y que estas buscan "desestabilizar a los jugadores y al equipo", aunque dejó claro que "nada de eso ocurrirá". En ese sentido, transmitió un mensaje de tranquilidad y control desde el club.
Luis Enrique se centra en el presente del PSG
En relación con los nombres propios que han aparecido en la prensa, como Ousmane Dembélé o Bradley Barcola, el entrenador restó importancia al ruido mediático y normalizó la situación: "Es normal que haya negociaciones, pero eso se mantiene privado. Sabemos lo que queremos y eso es lo importante. A ese respecto, estamos tranquilos". También fue preguntado por su propio futuro, ante las informaciones que apuntan a una posible ampliación de su contrato, y se limitó a recordar que tiene vínculo con el PSG hasta 2027: "Estaba muy claro lo que dije y no ha cambiado nada".
Por último, Luis Enrique se refirió al estado físico de Achraf Hakimi, actualmente disputando la Copa Africana de Naciones. El técnico confirmó que el lateral marroquí "está bien", aunque matizó que todavía no se encuentra en plenitud: "Una cosa es recuperarse de una lesión y otra diferente estar en forma al 100 %. No está todavía al 100 %, pero es importante para nosotros que juegue". El entrenador destacó la relevancia de que Hakimi llegue en las mejores condiciones posibles cuando regrese a París, reforzando así la idea de que el PSG mantiene el foco en lo deportivo pese al ruido exterior.