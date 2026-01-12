Francisco Arredondo completa la octava etapa del Dakar 2026

Este lunes, el piloto guatemalteco de la división Rally2 de motocicletas, Francisco Arredondo, superó con éxito la octava etapa del Dakar 2026. Un trayecto, que tuvo un enlace de 238 kilómetros y una especial cronometrada de 483 kilómetros, tuvo salida y meta en Wadi Ad-Dawasir, una ciudad a la que no llegaba la caravana desde el 2022. Esta fue la Especial más larga de la actual edición de la competición, que se realiza en Arabia Saudita.
Esta etapa se la disfrutaron al máximo los pilotos más polivalentes, quienes fueron capaces de marcar el ritmo en las mesetas fuera de las pistas, de lidiar con la vegetación en las travesías de los cañones, y de no se dejaron sorprender por los cambios de rumbo. Sin duda, una de las etapas más completas del Dakar, por su variedad de terrenos.
De esta manera, Francisco Arredondo, quien defiende los colores del BAS World KTM Racing Team - Puma Energy Rally Team - Bremen, superó todos los obstáculos de la jornada, y finalizó la etapa en el puesto 83, con un tiempo de 8:12.12 horas, a 3:26.28 horas, del ganador del día, el francés Neels Theric.
En la clasificación general de la división Rally2, Arredondo se mantiene firme en el puesto 77, con un total de 59:24.34 horas, a 24:04.16 horas, del líder, el estadounidense Preston Campbell (35:20.18 horas).
Detalles de la novena etapa de Francisco Arredondo
Este martes, se disputará la novena etapa, la cual será la segunda Etapa Maratón del Dakar 2026. Será un trayecto entre Wadi Ad-Dawasir y el campamento refugio. Será un recorrido que contará con un enlace de 123 kilómetros, para luego dar paso a una especial cronometrada de 418 kilómetros.
Como se caracteriza la Etapa Maratón, los pilotos al llegar al campamento refugio no tendrán asistencia de sus equipos. La organización les proporcionará carpas para dormir en el desierto, llevarán raciones de comida moderadas, y ellos mismos demostrarán sus conocimientos en mecánica para reparar y alistar sus vehículos para el siguiente día. La única asistencia que se permite, es la ayuda entre los pilotos mismos.
Esta jornada se presenta como una auténtica prueba de resistencia, a la vez física, mental y mecánica para Francisco Arredondo. En esta primera parte de la Etapa Maratón, las pistas serán a veces pedregosas y traicioneras, lo que obligará a estar despierto y dispuesto a los numerosos cambios de ritmo. Al final de la especial, un bello tramo de dunas será un presagio del día siguiente. Y, al igual que en la primera semana, esta jornada de maratón se disputará en recorridos independientes entre las motos y los autos.