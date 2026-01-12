 Francisco Arredondo completa la octava etapa del Dakar 2026
Deportes

Francisco Arredondo supera la especial más larga del Dakar 2026

Francisco Arredondo superó todos los obstáculos de la jornada y finalizó la etapa en el puesto 83.

Compartir:
Francisco Arredondo durante la octava etapa del Rally Dakar 2026
Francisco Arredondo durante la octava etapa del Rally Dakar 2026 / FOTO: César Pérez

Este lunes, el piloto guatemalteco de la división Rally2 de motocicletas, Francisco Arredondo, superó con éxito la octava etapa del Dakar 2026. Un trayecto, que tuvo un enlace de 238 kilómetros y una especial cronometrada de 483 kilómetros, tuvo salida y meta en Wadi Ad-Dawasir, una ciudad a la que no llegaba la caravana desde el 2022. Esta fue la Especial más larga de la actual edición de la competición, que se realiza en Arabia Saudita.

Esta etapa se la disfrutaron al máximo los pilotos más polivalentes, quienes fueron capaces de marcar el ritmo en las mesetas fuera de las pistas, de lidiar con la vegetación en las travesías de los cañones, y de no se dejaron sorprender por los cambios de rumbo. Sin duda, una de las etapas más completas del Dakar, por su variedad de terrenos.

De esta manera, Francisco Arredondo, quien defiende los colores del BAS World KTM Racing Team - Puma Energy Rally Team - Bremen, superó todos los obstáculos de la jornada, y finalizó la etapa en el puesto 83, con un tiempo de 8:12.12 horas, a 3:26.28 horas, del ganador del día, el francés Neels Theric.

En la clasificación general de la división Rally2, Arredondo se mantiene firme en el puesto 77, con un total de 59:24.34 horas, a 24:04.16 horas, del líder, el estadounidense Preston Campbell (35:20.18 horas).

Detalles de la novena etapa de Francisco Arredondo

Este martes, se disputará la novena etapa, la cual será la segunda Etapa Maratón del Dakar 2026. Será un trayecto entre Wadi Ad-Dawasir y el campamento refugio. Será un recorrido que contará con un enlace de 123 kilómetros, para luego dar paso a una especial cronometrada de 418 kilómetros.

Como se caracteriza la Etapa Maratón, los pilotos al llegar al campamento refugio no tendrán asistencia de sus equipos. La organización les proporcionará carpas para dormir en el desierto, llevarán raciones de comida moderadas, y ellos mismos demostrarán sus conocimientos en mecánica para reparar y alistar sus vehículos para el siguiente día. La única asistencia que se permite, es la ayuda entre los pilotos mismos.

Esta jornada se presenta como una auténtica prueba de resistencia, a la vez física, mental y mecánica para Francisco Arredondo. En esta primera parte de la Etapa Maratón, las pistas serán a veces pedregosas y traicioneras, lo que obligará a estar despierto y dispuesto a los numerosos cambios de ritmo. Al final de la especial, un bello tramo de dunas será un presagio del día siguiente. Y, al igual que en la primera semana, esta jornada de maratón se disputará en recorridos independientes entre las motos y los autos.

Francisco Arredondo: Etapa 8 del Rally Dakar 2026 | César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 8 del Rally Dakar 2026 / César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 8 del Rally Dakar 2026 | César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 8 del Rally Dakar 2026 / César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 8 del Rally Dakar 2026 | César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 8 del Rally Dakar 2026 / César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 8 del Rally Dakar 2026 | César Pérez

Francisco Arredondo: Etapa 8 del Rally Dakar 2026 / César Pérez

En Portada

Rectores eligen a sus representantes ante comisión postuladora del TSE t
Nacionales

Rectores eligen a sus representantes ante comisión postuladora del TSE

02:01 PM, Ene 12
Francisco Arredondo supera la especial más larga del Dakar 2026t
Deportes

Francisco Arredondo supera la especial más larga del Dakar 2026

02:01 PM, Ene 12
Agenda de Arévalo: Presidente presentará informe ante el Congreso y la ciudadaníat
Nacionales

Agenda de Arévalo: Presidente presentará informe ante el Congreso y la ciudadanía

12:43 PM, Ene 12
Filtran imagen de la boda del portero de la Selección de Guatemala y su boda en Antigua Guatemalat
Farándula

Filtran imagen de la boda del portero de la Selección de Guatemala y su boda en Antigua Guatemala

01:21 PM, Ene 12

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos