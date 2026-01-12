 Otro atleta keniano es suspendido por dopaje
Otro atleta keniano es suspendido por dopaje

Según la lista de la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), actualmente se encuentran suspendidos 683 atletas, de los cuales 140 son kenianos.

Albert Korir, ganador del Maratón de Nueva York en 2021 fue suspendido por dopaje - EFE
Albert Korir, ganador del Maratón de Nueva York en 2021 fue suspendido por dopaje / FOTO: Agencia EFE

El atletismo internacional vuelve a verse sacudido por un nuevo caso de dopaje que involucra a un atleta keniano de primer nivel. Albert Korir, ganador del Maratón de Nueva York en 2021 y habitual del podio en esta prestigiosa prueba, ha sido suspendido de manera provisional tras detectarse el uso de una sustancia prohibida. La decisión fue comunicada por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), organismo encargado de velar por la limpieza y la ética en este deporte.

La AIU, entidad independiente creada por World Athletics, confirmó la sanción sin ofrecer por el momento detalles específicos sobre la sustancia detectada ni sobre las circunstancias exactas del caso. Como ocurre en este tipo de procedimientos, la suspensión provisional se aplica mientras se desarrolla la investigación y se respetan los plazos establecidos para la defensa del atleta. Aun así, la noticia supone un duro golpe para la imagen de Korir y para el atletismo keniano en general.

Varios atletas kenianos suspendidos por dopaje

Korir se había consolidado como uno de los maratonistas más regulares de los últimos años, especialmente en Nueva York, donde logró cuatro podios en total, incluido su triunfo en 2021. Su consistencia en una de las pruebas más exigentes del calendario internacional lo había convertido en una referencia del fondo mundial, por lo que su suspensión genera una notable decepción entre aficionados y especialistas.

Este caso se suma a una larga lista de infracciones por dopaje que afectan al atletismo de Kenia, un país históricamente dominante en las pruebas de resistencia. Según los datos de la propia AIU, actualmente hay 683 atletas suspendidos a nivel mundial, de los cuales 140 son kenianos, cifra que sitúa al país africano a la cabeza de esta preocupante clasificación. Una situación que continúa poniendo en entredicho la credibilidad de algunos de sus mayores éxitos deportivos.

