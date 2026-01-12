 Real Madrid anuncia a Álvaro Arbeloa como su nuevo técnico
Deportes

Real Madrid anuncia a Álvaro Arbeloa como su nuevo director técnico

Arbeloa se desempeñaba como técnico del Real Madrid Castilla, y llega al primer equipo en sustitución de Xabi Alonso.

Compartir:
Álvaro Arbeloa, nuevo técnico del Real Madrid - instagram @arbeloa
Álvaro Arbeloa, nuevo técnico del Real Madrid / FOTO: instagram @arbeloa

El Real Madrid ha anunciado de manera oficial que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo, marcando el inicio de una nueva etapa en el banquillo blanco. El exdefensor madridista asume el cargo tras la salida de Xabi Alonso, comunicada en la mañana de este lunes, y lo hace con un profundo conocimiento de la casa y una trayectoria ascendente dentro de la estructura del club.

Arbeloa ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid desde 2020, consolidándose como una de las figuras más valoradas de La Fábrica. Inició su camino dirigiendo al Infantil A en la temporada 2020-2021, proclamándose campeón de Liga, antes de pasar al Cadete A en la 2021-2022. Posteriormente, estuvo al frente del Juvenil A entre 2022 y 2025, etapa en la que firmó logros destacados como el triplete en la temporada 2022-2023 —Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones— y la Liga en la campaña 2024-2025. Desde junio de 2025, Arbeloa era el entrenador del Castilla.

Arbeloa con la misión de recomponer el camino del Real Madrid

Como futbolista, Álvaro Arbeloa fue parte fundamental de una de las épocas más exitosas del Real Madrid. Defendió la camiseta blanca entre 2009 y 2016, disputando 238 partidos oficiales y conquistando ocho títulos, entre ellos dos Copas de Europa. Su compromiso, carácter competitivo y liderazgo le convirtieron en un referente dentro del vestuario durante aquellos años de grandes éxitos.

A nivel internacional, Arbeloa también integró una generación histórica de la selección española. Fue 56 veces internacional y formó parte del equipo que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica, así como las Eurocopas de 2008 y 2012. Ahora, regresa al primer plano del fútbol de élite con el desafío de liderar al Real Madrid desde el banquillo, con la misión de trasladar su conocimiento, identidad y mentalidad ganadora al primer equipo.

En Portada

Roxana Baldetti: Juzgado pospone inicio de etapa intermediat
Nacionales

Roxana Baldetti: Juzgado pospone inicio de etapa intermedia

10:41 AM, Ene 12
Xabi Alonso deja de ser técnico del Real Madridt
Deportes

Xabi Alonso deja de ser técnico del Real Madrid

11:24 AM, Ene 12
Salud confirma sexto caso de sarampión en Guatemalat
Nacionales

Salud confirma sexto caso de sarampión en Guatemala

11:16 AM, Ene 12
Trágico accidente en la ruta al Atlántico queda registrado en videot
Nacionales

Trágico accidente en la ruta al Atlántico queda registrado en video

07:47 AM, Ene 12

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos