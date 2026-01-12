Real Madrid anuncia a Álvaro Arbeloa como su nuevo técnico

El Real Madrid ha anunciado de manera oficial que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo, marcando el inicio de una nueva etapa en el banquillo blanco. El exdefensor madridista asume el cargo tras la salida de Xabi Alonso, comunicada en la mañana de este lunes, y lo hace con un profundo conocimiento de la casa y una trayectoria ascendente dentro de la estructura del club.
Arbeloa ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid desde 2020, consolidándose como una de las figuras más valoradas de La Fábrica. Inició su camino dirigiendo al Infantil A en la temporada 2020-2021, proclamándose campeón de Liga, antes de pasar al Cadete A en la 2021-2022. Posteriormente, estuvo al frente del Juvenil A entre 2022 y 2025, etapa en la que firmó logros destacados como el triplete en la temporada 2022-2023 —Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones— y la Liga en la campaña 2024-2025. Desde junio de 2025, Arbeloa era el entrenador del Castilla.
Arbeloa con la misión de recomponer el camino del Real Madrid
Como futbolista, Álvaro Arbeloa fue parte fundamental de una de las épocas más exitosas del Real Madrid. Defendió la camiseta blanca entre 2009 y 2016, disputando 238 partidos oficiales y conquistando ocho títulos, entre ellos dos Copas de Europa. Su compromiso, carácter competitivo y liderazgo le convirtieron en un referente dentro del vestuario durante aquellos años de grandes éxitos.
A nivel internacional, Arbeloa también integró una generación histórica de la selección española. Fue 56 veces internacional y formó parte del equipo que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica, así como las Eurocopas de 2008 y 2012. Ahora, regresa al primer plano del fútbol de élite con el desafío de liderar al Real Madrid desde el banquillo, con la misión de trasladar su conocimiento, identidad y mentalidad ganadora al primer equipo.