Xabi Alonso deja de ser técnico del Real Madrid

El Real Madrid anunció este lunes la salida de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo, una decisión tomada de mutuo acuerdo entre ambas partes. A través de un comunicado oficial, el club expresó su agradecimiento al técnico donostiarra y destacó el profundo vínculo que lo une a la institución, recordando su condición de leyenda madridista y su constante representación de los valores del club. "El Real Madrid siempre será su casa", subrayó la entidad blanca en su mensaje de despedida.
La decisión llega tras la derrota por 3-2 ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, un partido en el que el conjunto blanco no logró mostrar su mejor versión. Ese resultado terminó siendo determinante en un contexto ya marcado por la irregularidad del equipo, que no consiguió consolidar una identidad sólida bajo la dirección de Alonso durante su breve etapa al frente del banquillo.
Xabi Alonso queda al margen del club merengue
Xabi Alonso apenas estuvo un semestre como entrenador del Real Madrid, un periodo corto pero intenso en el que el equipo se mantiene segundo en LaLiga, clasificado para los octavos de final de la Copa del Rey y en posiciones de octavos de final en la Champions League. A pesar de que los objetivos principales siguen al alcance, la sensación general fue que el rendimiento colectivo estuvo por debajo de las expectativas habituales del club.
Ahora, el Real Madrid inicia una nueva etapa con la mirada puesta en el futuro inmediato. Álvaro Arbeloa, quien se desempeñaba como técnico del filial del club blanco, fue anunciado inmediatamente como nuevo técnico de la 'Casa Blanca'.