 Xabi Alonso deja de ser técnico del Real Madrid
Deportes

Xabi Alonso deja de ser técnico del Real Madrid

La salida del técnico se da tras la derrota 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España

Compartir:
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid - EFE
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid / FOTO: Agencia EFE

El Real Madrid anunció este lunes la salida de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo, una decisión tomada de mutuo acuerdo entre ambas partes. A través de un comunicado oficial, el club expresó su agradecimiento al técnico donostiarra y destacó el profundo vínculo que lo une a la institución, recordando su condición de leyenda madridista y su constante representación de los valores del club. "El Real Madrid siempre será su casa", subrayó la entidad blanca en su mensaje de despedida.

La decisión llega tras la derrota por 3-2 ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, un partido en el que el conjunto blanco no logró mostrar su mejor versión. Ese resultado terminó siendo determinante en un contexto ya marcado por la irregularidad del equipo, que no consiguió consolidar una identidad sólida bajo la dirección de Alonso durante su breve etapa al frente del banquillo.

Xabi Alonso queda al margen del club merengue

Xabi Alonso apenas estuvo un semestre como entrenador del Real Madrid, un periodo corto pero intenso en el que el equipo se mantiene segundo en LaLiga, clasificado para los octavos de final de la Copa del Rey y en posiciones de octavos de final en la Champions League. A pesar de que los objetivos principales siguen al alcance, la sensación general fue que el rendimiento colectivo estuvo por debajo de las expectativas habituales del club.

Ahora, el Real Madrid inicia una nueva etapa con la mirada puesta en el futuro inmediato. Álvaro Arbeloa, quien se desempeñaba como técnico del filial del club blanco, fue anunciado inmediatamente como nuevo técnico de la 'Casa Blanca'. 

Foto embed
Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, en conferencia de prensa - Real Madrid C.F.

En Portada

Roxana Baldetti: Juzgado pospone inicio de etapa intermediat
Nacionales

Roxana Baldetti: Juzgado pospone inicio de etapa intermedia

10:41 AM, Ene 12
Xabi Alonso deja de ser técnico del Real Madridt
Deportes

Xabi Alonso deja de ser técnico del Real Madrid

11:24 AM, Ene 12
Salud confirma sexto caso de sarampión en Guatemalat
Nacionales

Salud confirma sexto caso de sarampión en Guatemala

11:16 AM, Ene 12
Trágico accidente en la ruta al Atlántico queda registrado en videot
Nacionales

Trágico accidente en la ruta al Atlántico queda registrado en video

07:47 AM, Ene 12

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaMunicipal
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos