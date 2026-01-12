Superdeportivo: Entrevista a Roberto Montoya de Malacateco

Roberto Montoya, uno de los tres técnicos mexicanos para el Torneo Clausura 2026, que arranca el martes 20 de enero con el duelo Xelajú-Aurora, habló este día en el programa Superdeportivo de Emisoras Unidas de Guatemala sobre el Deportivo Malacateco, club al cual tiene la misión de hacerlo trascender en el cierre de campaña 2025-2026, pese a las limitantes que hay dentro de un plantel que, hasta hoy, ha tenido seis bajas y tres altas.
Los días son difíciles en Deportivo Malacateco ya que su director técnico, Roberto Montoya, se encuentra con una limitante en su plantel, y hay espacios clave que aún no son llenados por jugadores de renombre y que tengan un buen nivel futbolístico.
Roberto Montoya confirmó que seis jugadores abandonaron el plantel en esta transcisión de Apertura a Clausura, y que por el momento, son tres las incorporaciones que han tenido los "Toros". Se trata del regreso del legionario Nelson Andrade, quien estuvo en Puntarenas de Costa Rica. Además del retorno de Luis Martínez, que por motivos personales había abandonado el país, pero que ya está de regreso. Asimismo, se incorporó un centro delantero argentino llamado Matías Roskopf, quien se acreditó un doblete en el amistoso ante Coatepeque del pasado fin de semana.
Respecto al mercado de fichaje de jugadores, Montoya explicó: "Obviamente espero que haya dos incorporaciones más: Un argentino y chileno, y está en la mira dos nacionales". Todo lo anterior está sujeto al presupuesto de la institución fronteriza.
Sobre el retorno de Andrade, Montoya dijo: "Vino motivado, con buena actitud. Terminó el torneo en Costa Rica y siguió entrenando. Estuvo en pruebas físicas. Anda bien, creo que es un buen elemento, un jugador diferente, desequilibrante y la ventaja que conoce al grupo y éste a él".
Plantilla corta
"En este momento consideramos que es una plantilla corta, por eso es importante hablar con la directiva para la incorporación de otros dos jugadores. A pesar de que no hay futbolistas de renombre, la disposición de los profesionales es importante", confesó Roberto Montoya en Emisoras Unidas.
Montoya amplió: "La plantilla es corta, pero no debemos ponerlo como pretexto, se debe asumir el reto; las expectativas son altas, pero también están las herramientas, y esta semana hablaremos con la directiva para que nos apoyen en ese rubo. Nosotros (los técnicos) dependemos de los resultados y debemos fortalecernos en esa parte. Con lo que tenemos nos adaptamos y tratamos de potenciar el nivel de cada jugador y los chicos que sumarán minutos".
Esta situación que expone Roberto Montoya no es nueva. Él reconoció que en el Apertura 2025 tuvo que improvisar con Ángel López, un jugador que hace su juego por la banda izquierda, y ante la falta de un centrodelantero en el equipo, debió fungir en esa función. Aunque Montoya reconoce que López se adaptó bien y marcó varios goles.
Los problemas parecen no acabar con Malacateco, y eso que el Clausura 2026 aún no empieza. En el último partido amistoso, ante Coatepeque, donde ganaron 3-1 con doblete del argentino Matías Roskopf, el equipo de Montoya tuvo cinco ausencias por temas gripales, entre ellos a Víctor Torres y Brayan Morales.