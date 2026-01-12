 Toluca, lo mejor en el inicio del Clausura 2026 de México
Toluca, lo mejor en el inicio del Clausura 2026 de México

Los "Diablos" del Toluca derrotaron, con suplentes, a Monterrey, el rival de Xelajú M. C. en la ConcaChampions.

Toluca arrancó el Clausura 2026 con triunfo ante Monterrey
Toluca arrancó el Clausura 2026 con triunfo ante Monterrey / FOTO: EFE

El campeón Toluca, que venció el sábado por 0-1 al Monterrey, a pesar de jugar con suplentes, fue lo mejor de la primera jornada del Torneo Clausura 2026 del futbol mexicano, concluida el domingo.

El guardameta Hugo González le detuvo un penalti al español Sergio Canales en el minuto 88, para sellar el triunfo del Toluca, que jugó sin sus delanteros Paulinho y Alexis Vega y sin el centrocampista Marcel Ruiz, entre otras figuras.

Los "Diablos" fueron de menos a más, luego de un primer tiempo en el que fueron dominados, y en el minuto 56 decidieron la victoria con un gol de zurda del brasileño Helinho, a pase del argentino Santiago Simón.

El Clausura 2026 comenzó el viernes, cuando el Juárez venció por 1-2 al Mazatlán y el Atlas, por 1-0 al Puebla, en tanto Tijuana y América empataron sin goles.

Otros resultados

En otro esperado encuentro, este sábado las "Chivas" de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito derrotaron por 2-0 al Pachuca con anotaciones de Armando González y Daniel Aguirre.

También este sábado el León aventajó por 2-1 al Cruz Azul con goles del panameño Ismael Díaz y de Bryan Colula y el Necaxa le ganó por 1-3 al Santos Laguna, con dianas del uruguayo Agustín Oliveros y los argentinos Tomás Badaloni y Julián Carranza.

Este domingo los Tigres UANL sufrieron en la primera mitad en el estadio del San Luis, pero se recuperaron y vencieron por 1-2 al San Luis con dos anotaciones de Marcelo Flores. El italiano de origen brasileño Joao Pedro descontó por el cuadro de casa.

Con sus dos goles, Flores se convirtió en el primer líder de los anotadores.

Antes, el panameño Adalberto Carrasquilla convirtió un gol, pero fue insuficiente para los Pumas UNAM, que empataron 1-1 con el humilde Querétaro.

El Clausura se reanudará el martes con la segunda jornada que concluirá el miércoles.

  • Martes 13 de enero: Puebla-Mazatlán, Necaxa-Monterrey, Pachuca-León y Juárez-Guadalajara
  • Miércoles 14 de enero: Cruz Azul-Atlas, Querétaro-Tijuana, América-San Luis, Tigres UANL-Pumas UNAM y Toluca-Santos Laguna.

*Información EFE. 

