Francisco Arredondo supera la novena etapa del Dakar 2026

El piloto guatemalteco Francisco Arredondo volvió a demostrar carácter y constancia en el Rally Dakar 2026, al completar con éxito la exigente segunda Etapa Maratón de la competencia. La novena etapa llevó a la caravana desde Wadi Ad-Dawasir hasta el campamento refugio, con un duro recorrido que incluyó 123 kilómetros de Enlace y una Especial cronometrada de 418 kilómetros. En un día marcado por la resistencia y la estrategia, Arredondo finalizó en la posición 80 de la división Rally2 de motocicletas, manteniéndose firme en una de las pruebas más duras del automovilismo mundial.
Como es tradición en la Etapa Maratón, los pilotos no contaron con asistencia de sus equipos al llegar al campamento refugio. La organización proporcionó únicamente carpas para dormir en pleno desierto y raciones limitadas de comida, obligando a los competidores a realizar por sí mismos las reparaciones necesarias en sus motocicletas. La única ayuda permitida fue la cooperación entre pilotos, sin distinción de equipos, lo que puso a prueba no solo la habilidad mecánica, sino también el compañerismo y la fortaleza mental de cada corredor.
¿Qué viene para Francisco Arredondo?
La jornada se desarrolló sobre pistas pedregosas y técnicas, con constantes cambios de dirección que exigieron máxima concentración. En el tramo final de la Especial aparecieron las dunas, anticipando un escenario aún más desafiante para la décima etapa. Al igual que en la primera semana del rally, las rutas de esta Etapa Maratón se realizaron de manera independiente entre motocicletas y automóviles, incrementando el nivel de dificultad y aislamiento para los pilotos de dos ruedas.
Al completar la etapa, Arredondo, integrante del BAS World KTM Racing Team - Puma Energy Rally Team - Bremen, se ubicó a 2:36.04 horas del ganador del día, el sudafricano Michael Docherty, quien además es su compañero de equipo.
En la clasificación general de Rally2, el estadounidense Preston Campbell se mantiene como líder, mientras que el guatemalteco escaló una posición y ahora ocupa el puesto 76. Con la décima etapa en el horizonte, un recorrido dominado por la arena y las dunas rumbo a Bisha, Arredondo se prepara para afrontar otra jornada clave en un Dakar 2026 que empieza a poner bajo presión a todos los aspirantes.