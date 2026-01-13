 Suspenden a Antonio Conte por insultar a los árbitros
Deportes

Suspenden al entrenador italiano Antonio Conte por insultar a los árbitros

El entrenador fue expulsado el pasado fin de semana ante el Inter de Milán, y además, recibió una multa de 15 mil euros.

Compartir:
Antonio Conte, director técnico del SSC Napoli - SSC Napoli
Antonio Conte, director técnico del SSC Napoli / FOTO: SSC Napoli

Antonio Conte volvió a ser protagonista fuera del terreno de juego. El entrenador italiano del Nápoles fue sancionado este martes con dos partidos de suspensión y una multa de 15.000 euros tras su comportamiento durante el empate 2-2 ante el Inter de Milán, correspondiente a la Serie A. El Juez Deportivo consideró graves las expresiones ofensivas dirigidas al equipo arbitral, así como la actitud intimidatoria mostrada por el técnico en un encuentro cargado de tensión y simbolismo, al tratarse de su exequipo.

El episodio se produjo en el minuto 71, justo después de que el árbitro señalara un penalti a favor del Inter, convertido por Hakan Çalhanoglu para el momentáneo 2-1. La decisión desató la furia de Conte, quien fue expulsado tras protestar airadamente. Su reacción obligó a la intervención de sus colaboradores, que intentaron contenerlo cuando se encaró con el cuarto árbitro y pateó con fuerza un balón antes de retirarse hacia el túnel de vestuarios.

Conte vuelve a ser sancionado

Según el comunicado oficial de la Serie A, el castigo no se limita únicamente a lo ocurrido sobre el césped. El informe arbitral detalla que Conte continuó con su actitud ofensiva una vez abandonó el campo, repitiendo insultos en el túnel de vestuarios. Esta reiteración de conductas antideportivas fue determinante para que la sanción incluyera tanto la suspensión como la multa económica, en un claro mensaje de tolerancia cero hacia este tipo de comportamientos.

Como consecuencia, el técnico italiano no podrá sentarse en el banquillo del Nápoles en los próximos compromisos ligueros ante el Parma y el Sassuolo. Una ausencia sensible para el conjunto napolitano, que atraviesa una fase clave de la temporada. Más allá del impacto deportivo, el castigo vuelve a poner el foco sobre el temperamento de Conte, un entrenador tan apasionado como polémico, cuya intensidad sigue generando debate dentro y fuera del fútbol italiano.

Foto embed
Antonio Conte, técnico del SSC Napoli - Archivo

En Portada

Municipalidad Indígena de Sololá llama a tomar medidas de prevención contra el sarampiónt
Nacionales

Municipalidad Indígena de Sololá llama a tomar medidas de prevención contra el sarampión

07:25 AM, Ene 13
Xabi Alonso se despide del Real Madrid con mensaje en redes socialest
Deportes

Xabi Alonso se despide del Real Madrid con mensaje en redes sociales

06:47 AM, Ene 13
Video revela brutal choque entre cabezal y vehículo liviano en Villa Nuevat
Nacionales

Video revela brutal choque entre cabezal y vehículo liviano en Villa Nueva

07:42 AM, Ene 13
UNICEF: Israel ha asesinado a más de un centenar de niños desde el alto el fuego en Gazat
Internacionales

UNICEF: Israel ha asesinado a más de un centenar de niños desde el alto el fuego en Gaza

07:13 AM, Ene 13

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos