Suspenden a Antonio Conte por insultar a los árbitros

Antonio Conte volvió a ser protagonista fuera del terreno de juego. El entrenador italiano del Nápoles fue sancionado este martes con dos partidos de suspensión y una multa de 15.000 euros tras su comportamiento durante el empate 2-2 ante el Inter de Milán, correspondiente a la Serie A. El Juez Deportivo consideró graves las expresiones ofensivas dirigidas al equipo arbitral, así como la actitud intimidatoria mostrada por el técnico en un encuentro cargado de tensión y simbolismo, al tratarse de su exequipo.
El episodio se produjo en el minuto 71, justo después de que el árbitro señalara un penalti a favor del Inter, convertido por Hakan Çalhanoglu para el momentáneo 2-1. La decisión desató la furia de Conte, quien fue expulsado tras protestar airadamente. Su reacción obligó a la intervención de sus colaboradores, que intentaron contenerlo cuando se encaró con el cuarto árbitro y pateó con fuerza un balón antes de retirarse hacia el túnel de vestuarios.
Conte vuelve a ser sancionado
Según el comunicado oficial de la Serie A, el castigo no se limita únicamente a lo ocurrido sobre el césped. El informe arbitral detalla que Conte continuó con su actitud ofensiva una vez abandonó el campo, repitiendo insultos en el túnel de vestuarios. Esta reiteración de conductas antideportivas fue determinante para que la sanción incluyera tanto la suspensión como la multa económica, en un claro mensaje de tolerancia cero hacia este tipo de comportamientos.
Como consecuencia, el técnico italiano no podrá sentarse en el banquillo del Nápoles en los próximos compromisos ligueros ante el Parma y el Sassuolo. Una ausencia sensible para el conjunto napolitano, que atraviesa una fase clave de la temporada. Más allá del impacto deportivo, el castigo vuelve a poner el foco sobre el temperamento de Conte, un entrenador tan apasionado como polémico, cuya intensidad sigue generando debate dentro y fuera del fútbol italiano.