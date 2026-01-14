Condenan a prisión a la mujer que extorsionó a Heung-Min Son

La Justicia de Corea del Sur dictó una sentencia ejemplar contra una joven de 20 años que intentó extorsionar al futbolista Heung-Min Son mediante una falsa historia de embarazo. El tribunal consideró probado que la acusada actuó con premeditación y aprovechó la notoriedad pública y la solvencia económica del jugador para obtener un beneficio ilícito. Como resultado del proceso, la mujer fue condenada a cuatro años de prisión, mientras que su cómplice, un hombre de alrededor de 40 años, recibió una pena de dos años de cárcel.
El caso se remonta a 2023, cuando la joven se puso en contacto con el entonces delantero del Tottenham y le envió supuestas ecografías para sostener su engaño. Bajo la amenaza de hacer pública la acusación, le exigió una suma cercana a los 200 mil dólares. Ante la presión y el temor al impacto mediático, Son accedió a realizar el pago. Sin embargo, lejos de concluir allí, el hostigamiento se prolongó durante meses y dejó en evidencia una estrategia extorsiva sostenida en el tiempo.
Sanción ejemplar para la acosadora de Heung-Min Son
Según consta en la causa judicial, el dinero obtenido fue utilizado para la compra de artículos de lujo y para financiar un nuevo intento de chantaje. En complicidad con su pareja, la joven volvió a contactar al futbolista en 2025 y le reclamó otros 70 millones de wones. El acoso incluyó al menos 15 episodios de intimidación directa, hasta que finalmente el jugador decidió denunciar los hechos ante la policía. El juicio se celebró en diciembre bajo estrictas medidas de confidencialidad para proteger a las partes involucradas.
El tribunal subrayó que los acusados se aprovecharon deliberadamente de la fama internacional de Son, quien poco tiempo después se convertiría en el fichaje más costoso en la historia de la MLS al incorporarse a Los Angeles FC.
Su llegada al fútbol estadounidense en agosto de 2025, acompañada de un contrato millonario y del reconocimiento como uno de los jugadores mejor remunerados de la liga, reforzó el argumento de la fiscalía sobre el móvil económico del delito. La sentencia busca sentar un precedente claro frente a este tipo de extorsiones, especialmente cuando las víctimas son figuras públicas expuestas a un escrutinio constante.