El mexicano Gael Sandoval es nuevo jugador de Comunicaciones

Comunicaciones anunció la incorporación del mexicano Gael Sandoval como refuerzo para el Clausura 2026, su segundo fichaje tras el técnico chileno Marco Antonio Figueroa.

Gael Sandoval, nuevo jugador de Comunicaciones FC - instagram @gaelsandoval
Gael Sandoval, nuevo jugador de Comunicaciones FC / FOTO: instagram @gaelsandoval

Tras varios días de silencio y expectativa, Comunicaciones FC finalmente dio señales de movimiento en el mercado de fichajes al anunciar la incorporación de su nuevo refuerzo: el mexicano Walter Gael Sandoval. El club albo, que no había comunicado novedades sobre su plantilla, confirmó así la llegada del atacante procedente del Alianza FC de El Salvador, generando interés entre la afición de cara al torneo Clausura 2026.

Aunque su etapa más reciente en el fútbol salvadoreño no fue la más destacada, Sandoval cuenta con un recorrido importante en su carrera. En sus inicios fue considerado una de las grandes promesas del fútbol mexicano, tras formarse en la cantera de Santos Laguna. Su rápido ascenso lo llevó a fichar por las Chivas de Guadalajara, uno de los clubes más emblemáticos de México, donde vivió momentos relevantes aunque sin consolidarse como se esperaba.

La carrera de Walter Gael Sandoval

Durante su paso por el Rebaño Sagrado, Gael Sandoval formó parte del plantel que conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf en la temporada 2017/2018. Sin embargo, a partir de entonces su carrera tomó un rumbo itinerante, defendiendo los colores de equipos como Leones Negros, FC Juárez y Mazatlán en México, además de tener experiencias internacionales con el Vancouver Whitecaps de Canadá y el Wellington Phoenix de Australia.

El anuncio oficial de Comunicaciones fue breve pero claro: "Comunicaciones FC informa que ha llegado a un acuerdo con el jugador Gael Sandoval, quien se incorpora al club para el torneo Clausura 2026". Ahora, el reto para el futbolista será reencontrarse con su mejor versión y aportar su experiencia y talento a un equipo que aspira a ser protagonista en el fútbol guatemalteco.

