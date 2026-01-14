 Francisco Arredondo cumple en la décima etapa del Dakar 2026
Deportes

Francisco Arredondo cumple en la décima etapa del Dakar 2026

"Estoy muy contento, no solo por terminar esta etapa, en la cual las dunas fueron el rival a vencer, sino porque mi papá pudo verme en la parte final del Dakar", expresó el corredor guatemalteco.

Compartir:
Francisco Arredondo cumple en la décima etapa del Dakar 2026 - César Pérez
Francisco Arredondo cumple en la décima etapa del Dakar 2026 / FOTO: César Pérez

Francisco Arredondo superó con determinación una de las jornadas más exigentes del Dakar 2026 al completar con éxito la décima etapa, marcada por la dureza de las dunas y el desgaste acumulado de la segunda Etapa Maratón. El piloto guatemalteco de la categoría Rally2 de motocicletas logró llegar a Bisha tras un recorrido que puso a prueba tanto la técnica como la resistencia física, consiguiendo además escalar posiciones en la clasificación general, donde ahora se ubica en el puesto 72.

La llegada a Bisha tuvo un significado especial para Arredondo, ya que estuvo acompañada por la visita de su padre, el doctor Francisco Arredondo, un impulso emocional clave en la recta final de la competencia. "Estoy muy contento, no solo por terminar esta etapa, en la cual las dunas fueron el rival a vencer, sino porque mi papá pudo verme en la parte final del Dakar", expresó el corredor del BAS World KTM Racing Team - Puma Energy Rally Team - Bremen, cuando restan apenas tres etapas para el final de la carrera más dura del mundo.

Foto embed
Francisco Arredondo cumple en la décima etapa del Dakar 2026 - César Pérez

¿Qué viene para Arredondo?

La décima etapa se desarrolló entre el Campamento Refugio y la localidad de Bisha, con un Enlace inicial de 52 kilómetros y una Especial cronometrada de 368 kilómetros. La arena y las dunas dominaron gran parte del recorrido, obligando a los pilotos a aplicar máxima precisión y técnica para sortear los obstáculos naturales. El tramo final incluyó pistas más tradicionales del Dakar, en un contexto donde la presión comienza a sentirse con mayor intensidad entre los favoritos de cada categoría.

Gracias a su rendimiento, Arredondo registró su mejor resultado parcial en el Dakar 2026 al finalizar la etapa en la posición 61, con un tiempo de 6 horas, 45 minutos y 28 segundos. En la general de Rally2 acumula 72 horas, 36 minutos y 38 segundos, a 28 minutos y 33 segundos del líder, el estadounidense Preston Campbell. La victoria de la jornada fue para su compañero de equipo, el sudafricano Michael Docherty. Ahora, el guatemalteco se prepara para la undécima etapa, un extenso recorrido de 882 kilómetros rumbo a Al Henakiyah, donde la concentración y la resistencia volverán a ser claves para seguir avanzando en esta histórica participación.

En Portada

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemalat
Nacionales

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemala

10:50 AM, Ene 14
Arévalo al presentar segundo informe: A pesar de los tropiezos y amenazas, ningún obstáculo nos va a detenert
Nacionales

Arévalo al presentar segundo informe: "A pesar de los tropiezos y amenazas, ningún obstáculo nos va a detener"

12:09 PM, Ene 14
Toma posesión la junta directiva 2026-2027 del Congresot
Nacionales

Toma posesión la junta directiva 2026-2027 del Congreso

11:42 AM, Ene 14
Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemalat
Deportes

Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemala

10:12 AM, Ene 14

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos