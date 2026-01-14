Francisco Arredondo cumple en la décima etapa del Dakar 2026

Francisco Arredondo superó con determinación una de las jornadas más exigentes del Dakar 2026 al completar con éxito la décima etapa, marcada por la dureza de las dunas y el desgaste acumulado de la segunda Etapa Maratón. El piloto guatemalteco de la categoría Rally2 de motocicletas logró llegar a Bisha tras un recorrido que puso a prueba tanto la técnica como la resistencia física, consiguiendo además escalar posiciones en la clasificación general, donde ahora se ubica en el puesto 72.
La llegada a Bisha tuvo un significado especial para Arredondo, ya que estuvo acompañada por la visita de su padre, el doctor Francisco Arredondo, un impulso emocional clave en la recta final de la competencia. "Estoy muy contento, no solo por terminar esta etapa, en la cual las dunas fueron el rival a vencer, sino porque mi papá pudo verme en la parte final del Dakar", expresó el corredor del BAS World KTM Racing Team - Puma Energy Rally Team - Bremen, cuando restan apenas tres etapas para el final de la carrera más dura del mundo.
¿Qué viene para Arredondo?
La décima etapa se desarrolló entre el Campamento Refugio y la localidad de Bisha, con un Enlace inicial de 52 kilómetros y una Especial cronometrada de 368 kilómetros. La arena y las dunas dominaron gran parte del recorrido, obligando a los pilotos a aplicar máxima precisión y técnica para sortear los obstáculos naturales. El tramo final incluyó pistas más tradicionales del Dakar, en un contexto donde la presión comienza a sentirse con mayor intensidad entre los favoritos de cada categoría.
Gracias a su rendimiento, Arredondo registró su mejor resultado parcial en el Dakar 2026 al finalizar la etapa en la posición 61, con un tiempo de 6 horas, 45 minutos y 28 segundos. En la general de Rally2 acumula 72 horas, 36 minutos y 38 segundos, a 28 minutos y 33 segundos del líder, el estadounidense Preston Campbell. La victoria de la jornada fue para su compañero de equipo, el sudafricano Michael Docherty. Ahora, el guatemalteco se prepara para la undécima etapa, un extenso recorrido de 882 kilómetros rumbo a Al Henakiyah, donde la concentración y la resistencia volverán a ser claves para seguir avanzando en esta histórica participación.