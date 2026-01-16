 ¿Dónde se jugará el Municipal-Mictlán por el Clausura 2026?
¿Dónde se jugará el Municipal-Mictlán por el Clausura 2026?

La Federación de Futbol de Guatemala brindó los nombramientos arbitrales y fijó cancha para el primer duelo de los "Rojos".

Municipal abre su participación dentro del Clausura 2026 ante Mictlán
Municipal abre su participación dentro del Clausura 2026 ante Mictlán / FOTO: Alex Meoño

A pesar de que aún no hay un anuncio oficial por parte de Municipal para conocer dónde realizará sus dos primeros juegos de local, debido a la sanción e inhabilitación del estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) se adelanta a los hechos y coloca la sede del juego entre el "Mimado de la Afición" y los "Conejos" del Atlético Mictlán. La Liga Nacional también lo ha hecho oficial en sus redes sociales. 

Municipal, que juega en el estadio El Trébol, recibió una inhabilitación de dos partidos por todos los incidentes ocurridos en el último partido del Apertura 2025, donde su propia afición invadió el terreno de juego, con ello, el cuadro "Rojo" no podrá usar ese recinto deportivo en el arranque del Clausura 2026.

Ante ello, se ve obligado buscar una sede alterna, en ese sentido, con anterioridad, se había mencionado el estadio Pensativo y Cementos Progreso, al igual que el estadio municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa en Escuintla.

 Pero fue la Federación la cual adelanta que el juego entre Municipal y Atlético Mictlán se jugará en el estadio ubicado en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa el próximo jueves 22 de enero a las 16:00 horas.

De acuerdo al nombramiento arbitral, que habitualmente proporciona la Federación, el Municipal-Mictlán se jugará a las 16:00 horas con arbitraje de Enrique de la Rosa. Humberto Panjoj y Jorge Lemus son los líneas para el duelo que se jugará en Escuintla. Además, Wlater López es el cuarto arbitro nombrado para lo que será el penúltimo partido de la fecha 1 del Clausura 2026. Ese duelo tendrá como asesor arbitral a Ramiro Valiente.

Municipal es sancionado tras incidentes en final del Apertura 2025

El “Mimado de la Afición” recibe fuerte castigo tras lo ocurrido en la final ante Antigua del pasado sábado 27 de diciembre de 2025.

Los nombramientos arbitrales son:

  • Xelajú-Aurora: Kevin Cacao. Este juego será el martes 20 de enero a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango
  • Cobán Imperial-Antigua: Wildomar Ramírez. Se juega el miércoles 21 de enero a las 14:00 horas en el estado José Ángel Rossi de Cobán, Alta Verapaz
  • Achuapa-Comunicaciones: Diego Ojer. Partido a las 16:00 horas del miércoles 21 de enero en el estadio Winston Pineda Gudiel de Jutiapa
  • Malacateco-Marquense: Step Morles. Compromiso para el miércoles 21 de enero en estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos
  • Municipal-Mictlán: Enrique de la Rosa. Se juega en el estadio municipal de Santa Lucía Cotzumalguapa en Escuintla el jueves 22 de enero a las 16:00 horas
  • Guastatoya-Mixco: Bryan López. Jueves 22 de enero a las 18:00 horas en el estadio David Cordón Hichos.
Foto embed
Nombramientos arbitrales para la fecha 1 del Clausura 2026 - FFG

