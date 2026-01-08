 Sanción de Municipal tras incidentes en final Apertura 2025
Municipal es sancionado tras incidentes en final del Apertura 2025

El "Mimado de la Afición" recibe fuerte castigo tras lo ocurrido en la final ante Antigua del pasado sábado 27 de diciembre de 2025.

Municipal sancionado con Q90 mil y dos partidos de inhabilitación para El Trébol por actos violentos en final del Apertura 2025
Municipal sancionado con Q90 mil y dos partidos de inhabilitación para El Trébol por actos violentos en final del Apertura 2025 / FOTO: Alex Meoño

El Club Social y Deportivo Municipal fue multado con un total de Q90 mil tras los incidentes violentos reportados al concluir el duelo final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional ante Antigua G. F. C., duelo disputado el sábado 27 de diciembre en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

De acuerdo al acta del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional, que tuvo su base en el informe arbitral proporcionado por el réferi nacional Mario Escobar, este órgano determinó, que el cuadro de Municipal tendrá una multa económica de Q90 mil y que su estadio, El Trébol, sea inhabilitado para los dos primeros partidos de local de Municipal durante el Clausura 2026. Aunque dicha sanción aún es apelable.

Acta arbitral: Alexander Robinson principal causante de la batalla campal

Mario Escobar asegura que el jugador costarricense de Antigua tuvo una “conducta antideportiva”.

Sanción a Municipal

  • Q20 mil porque el estadio El Trébol no cumplió con las obligaciones y requisitos de seguridad establecidos en el artículo 25 del Reglamento de Competencia y diera lugar a situaciones de riesgo y/o violencia
  • Q20 mil porque el público arrojó objetos al terreno de juego impactando, sin causar daño ya sea al cuerpo arbitral, jugadores, cuerpo técnico o directivos, oficiales de partido, periodistas, cuerpos de auxilio y seguridad o cualquier otra persona dentro del terreno de juego
  • Q10 mil por el uso de juegos pirotécnicos utilizados como proyectil
  • Q40 mil porque el público invadió el terreno de juego, los pasillos, túneles y camerinos, y agredió o intentó agredir al cuerpo arbitral, jugadores, cuerpo técnico o directivos, oficiales de partido, periodistas, cuerpos de auxilio y seguridad o aficionados
  • Suspensión del estadio sede por dos partidos
  • En caso se identifique a los aficionados que hubieran cometido la agresión, se les deberá prohibir la entrada a los estadios por dos años

Asimismo, dentro de la resolución del Órgano Disciplinario, se sanciona al jugador Alexander Robinson, señalado de ser el principal provocador de la batalla campal entre jugadores debido a su celebración, con dos partidos de inhabilitación y Q5 mil porque a través de actos fuera del orden, provoque o desafié al club o público adversario. Además, Robinson tuvo un partido de inhabilitación por roja indirecta.

La final entre Municipal y Antigua del pasado Apertura 2025 terminó con actos bochornosos en el estadio El Trébol por una serie de actos violentos que incluyó pelea entre los jugadores de ambos clubes, invasión al terreno de juego por parte de la afición local, que terminó en pelea entre ellos, además, del lanzamiento de una serie de objetos.    

