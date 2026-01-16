Francisco Arredondo completa etapa 12 del Rally Dakar 2026

El piloto guatemalteco de motocicletas, Francisco Arredondo, quien compite en la división Rally2 del Rally Dakar 2026, finalizó este jueves la doceava etapa del recorrido. El nacional se ubicó en el puesto 75 del día a 3:00.17 del ganador, el sudafricano Michael Docherty. Con ello, Francisco Arredondo acaricia la gloria, ya que únicamente le falta una jornada para finalizar la prueba más difícil del mundo.
Con este resultado, el corredor del BAS World KTM Racing Team - Puma Energy Rally Team - Bremen, se ubica en el puesto 70 de la clasificación general de su división a 34:32.28 horas del líder general, el esloveno Toni Mulec, que al igual que Docherty, son compañeros de equipo de Francisco Arredondo.
Este viernes, el Francisco Arredondo, se enfrentó a la doceava etapa del Dakar 2026, la penúltima del recorrido. Fue un trayecto entre Al Henakiyah y Yanbu, que constó de un largo enlace de 409 kilómetros, y una especial cronometrada de 311 kilómetros.
A pesar que, únicamente falta una etapa para que finalice el Dakar 2026, hay categorías que no tiene definido claramente al ganador, por lo cual las posiciones de este viernes, podrían pesar este sábado, y así los favoritos se quedarían con las manos vacías.
En el recorrido, imperaron las pistas rápidas, que requirieron de mucha técnica para superarlas. Los pilotos tuvieron que aventurarse en ríos, sin descuidar el último tramo del trayecto, donde imperaron las dunas. Esta etapa fue un golpe de autoridad para los pilotos que cuentan con destreza técnica en su manejo.
Rally Dakar termina el sábado
Este sábado se disputará el último día de carrera. La etapa 13 tendrá salida y meta en Yanbu, contará con un corto enlace de 33 kilómetros, y una especial cronometrada de 105 kilómetros, un paseo para la caravana, luego de haberse enfrentado a las durísimas jornadas en el desierto.
Esta especial se dividirá en dos secciones completamente diferentes. En un primer momento, los competidores se verán inmersos en paisajes montañosos, y luego, en pistas de grava, donde aún será necesario tener cuidado con las trayectorias. Una vez en la costa, después de un traslado, se dará una nueva salida para el último tramo cronometrado del rally. La llegada final se evaluará en el campamento base de Yanbu.
*Información César Pérez.