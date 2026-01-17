El 'Derbi' de Manchester se pinta de rojo

El Manchester United firmó una actuación memorable en el Derbi de Manchester al imponerse por 2-0 al City en Old Trafford, en un partido que significó un auténtico punto de inflexión para los "red devils". Bajo la dirección de Michael Carrick en su estreno en el banquillo, el equipo mostró una imagen renovada, con orden táctico, intensidad y una idea de juego clara que ilusionó a su afición. El triunfo no solo devolvió la sonrisa al United, sino que profundizó la crisis de resultados de su eterno rival, que ya encadena varios encuentros sin conocer la victoria.
Desde el inicio, el United se adueñó del partido con una presión alta y transiciones rápidas que desbordaron al City. Harry Maguire avisó temprano con un cabezazo al larguero y, a partir de ahí, el dominio local fue evidente. Carrick acertó con los cambios en el once inicial, apostando por experiencia y equilibrio en el centro del campo, lo que permitió neutralizar las virtudes ofensivas del conjunto dirigido por Pep Guardiola, demasiado dependiente de acciones individuales y sin fluidez colectiva.
El Manchester United dominó el segundo tiempo
El City intentó reaccionar tras el descanso con ajustes tácticos, pero se encontró con un United sólido y letal al contragolpe. Gianluigi Donnarumma sostuvo a los visitantes durante varios minutos con intervenciones decisivas, aunque nada pudo hacer ante el disparo cruzado de Bryan Mbeumo que abrió el marcador pasada la hora de juego. El segundo tanto, obra de Patrick Dorgu tras una rápida jugada por la banda izquierda, terminó de desatar la euforia en Old Trafford y sentenció un derbi claramente inclinado del lado local.
Con esta victoria, el Manchester United no solo se llevó el orgullo de derrotar a su máximo rival, sino que también envió un mensaje de esperanza a su afición. Carrick debutó de manera soñada, demostrando que el equipo tiene margen de crecimiento y capacidad para competir con personalidad en los grandes escenarios. Para el City, en cambio, la derrota supone un duro golpe en sus aspiraciones ligueras y deja abiertas muchas dudas en un momento clave de la temporada.