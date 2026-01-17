Uñas pintadas: Celta de Vigo pide apoyo para Borja Iglesias

El Celta de Vigo recibe este domingo a las 11:30 horas de Guatemala al Rayo Vallecano por la fecha 20 de La Liga, pero este partido está recobrando interés de la prensa mundial dado que el cuadro de casa lanzó una convocatoria a sus aficionados para apoyar a su futbolista Borja Iglesias, quien fue víctima de insultos homofóbicos tras el duelo que sostuvieron el pasado lunes ante el Sevilla (0-1) en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Sucede que, tras el partido del pasado lunes 12 de enero, donde el Celta de Vigo le ganó en condición de visitante al Sevilla 0-1 con gol de Marcos Alonso, el jugador del Celta, Borja Iglesias fue a entregarle en las afueras del estadio Ramón Sánchez Pizjuán una camisola a un amigo cuando la afición rival empezó a insultarle de forma homofóbica.
Tras esa agresión verbal, tanto el Celta de Vigo, La Liga y el propio jugador se pronunciaron en redes sociales.
"El respeto no se negocia. El odio no tiene cabida en el futbol. Orgullosos de ti, dentro y fuera del terreno de juego", fue el mensaje del Celta a su futbolista. Por su parte, La Liga emitió el siguiente escrito: "En nuestro futbol, no hay lugar para la homofobia. Desde La Liga denunciamos cualquier tipo de odio".
En tanto, Borja Iglesias escribió: "Qué raro, si esto en el futbol no pasa nunca", citando una publicación de X donde quedó documentado la serie de agresiones verbales sufrida por el profesional español.
?? Graves insultos homófobos a Borja Iglesias tras el Sevilla - Celta.— Zona Mixta (@ZonaMixta__) January 12, 2026
?️ "A ver si te mueres. Maric*n de mierda"
? El jugador había ido a darle una camiseta a un amigo que le esperaba fuera del estadio.#ZonaMixta pic.twitter.com/zq9jnN5Zdx
Convocatoria del Celta de Vigo
Por su parte, la Peña Carcamáns Celestes, un grupo de aficionados del Celta de Viga, lanzó a lo largo de esta semana una convocatoria para que todos los aficionados del Celta de Vigo lleguen con las uñas pintadas con un oso panda, para apoyar a Borja Iglesias.
A este mensaje, el club reaccionó así: "Cuenta con nosotros, @CarcamansCeles ?. Celtista, este domingo... ¡al estadio con las pintadas!".
Incluso, Marián Mouriño, presidenta de la junta directiva del Celta de Vigo, fue una de las primeras en pintarse las uñas para este domingo, y su acto de solidaridad con Borjas fue publicado en un video en su perfil principal de X.
Es de recordar que a Borja Iglesias le apodan el "Panda", por ello la convocatoria a pintarse las uñas es con un oso panda. El jugador vive este curioso momento en medio de su cumpleaños 33, el cual lo celebró este sábado, un día antes del partido ante Rayo Vallecano en el estadio Abanca Balaídos de Vigo.