Patriots-Broncos, final de la Conferencia Americana de NFL

Los New England Patriots superaron este domingo bajo la nieve de Boston a la temible defensa de los Houston Texans (28-16) y sellaron su pase a la final de la Conferencia Americana de la NFL, en la que se medirán a los Denver Broncos.
Los Texans llegaban a la ronda divisional, que nunca han superado, con diez victorias consecutivas apuntaladas por una férrea defensa, pero en Boston cometieron cinco pérdidas de balón -cuatro de ellas intercepciones a C.J. Stroud- de las que no lograron reponerse.
Esta fue la séptima vez que los Texans cayeron en la ronda divisional, los cuartos de final en la NFL.
Por su parte, los Patriots disputarán una final de conferencia por primera vez desde la temporada 2018, la última de Tom Brady en Nueva Inglaterra.
Drake Maye, el mariscal de campo que ha devuelto la ilusión a los Patriots, terminó el partido con 16 pases completados de 27 intentos, tres de ellos de 'touchdown', para 179 yardas. Maye es junto a Matthew Stafford candidato a 'MVP' de la temporada.
Aunque sufrió una intercepción, su papel fue mucho mejor que el de Stroud, que terminó con 20 pases de 47 intentos para 212 yardas, pero solo uno de 'touchdown', además de las cuatro pérdidas.
Así, los Patriots se clasificaron para la final de la Conferencia Americana, que jugarán el próximo domingo en Denver frente a los Broncos.
Broncos se mete en la final de Conferencia Americana
Denver Broncos derrotó el sábado en tiempo extra por 33-30 a Buffalo Bills en la ronda divisional y avanzó a la final de la Conferencia Americana (AFC) en la que jugará contra el ganador de la serie entre Patriots y Texans.
Bo Nix lució en los controles de los Broncos con tres envíos de anotación. Con los Bills, Josh Allen sumó tres touchdowns y sufrió dos intercepciones.
En un intenso partido de varias vueltas al marcador, los Broncos pegaron primero vía un gol de campo de 28 yardas que conectó Wil Lutz, ventaja de 3-0 que se esfumó ante el envío a las diagonales de Allen hacia Mecole Hardman que puso arriba a Bills 3-7.
Los Broncos, terminaron ganando 33-30 a los Buffalo Bills, y perdieron por lesión a su 'quarterback', Bo Nix.
El ganador de Broncos-Patriots se clasificará al 'Super Bowl’.
