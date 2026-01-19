Marruecos denunciará a Senegal ante la FIFA

La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) anunció que denunciará a Senegal ante la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) tras los hechos ocurridos en la final de la Copa Africana de Naciones (CAN), disputada en Rabat. Según Marruecos, la retirada momentánea del combinado senegalés del terreno de juego constituyó una grave infracción que afectó al normal desarrollo del partido y vulneró los principios de deportividad que rigen las competiciones internacionales.
En un comunicado oficial, la FRMF señaló que la decisión del equipo senegalés de abandonar el campo se produjo después de que el árbitro señalara un penalti a favor de Marruecos, una acción que estuvo acompañada de incidentes y protestas. Esta situación, según la federación anfitriona, alteró la concentración y el rendimiento de los jugadores marroquíes en un momento clave del encuentro, generando un clima de tensión innecesario en una final continental.
Marruecos perdió la final de la Copa Africana ante Senegal
El partido se vio interrumpido durante más de diez minutos tras la protesta del seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, quien ordenó a sus futbolistas retirarse del césped en señal de desacuerdo con la decisión arbitral. Tras la reanudación, el penalti fue fallado por Brahim Díaz, y el encuentro continuó hasta resolverse en la prórroga, donde Senegal se impuso por 1-0. Durante la suspensión, además, se registraron intentos de invasión del campo por parte de aficionados senegaleses, que fueron controlados por la organización.
Por su parte, la CAF condenó el "comportamiento inaceptable" mostrado durante la final, sin mencionar explícitamente a Senegal, y reafirmó su rechazo a cualquier conducta inapropiada, especialmente contra el equipo arbitral o los organizadores. El organismo continental informó que está revisando todas las imágenes del incidente y que el caso será trasladado a las instancias competentes, con el objetivo de aplicar las sanciones que considere necesarias para preservar la integridad del fútbol africano.
El propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó como "inaceptables" las escenas que se vivieron en la final de la Copa Africana de Naciones, haciendo énfasis en el comportamiento de los simpatizantes de Senegal que quisieron invadir la cancha y el intento de abandono de los jugadores senegaleses.