 Infantino condena escenas en la final de la Copa Africana
Deportes

Infantino critica el comportamiento de Senegal en la final de la Copa Africana

El presidente de la FIFA destacó el título de Senegal, aunque criticó el comportamiento de aficionados y jugadores, al que calificó de "inaceptable".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA; tras una reunión con autoridades de la COSAFA - instagram @gianni_infantino
Gianni Infantino, presidente de la FIFA; tras una reunión con autoridades de la COSAFA / FOTO: instagram @gianni_infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó públicamente a la selección de Senegal tras proclamarse campeona de la Copa Africana de Naciones al vencer 1-0 a Marruecos en la final disputada en Rabat. Sin embargo, el máximo dirigente del fútbol mundial también aprovechó para lanzar una dura crítica contra el comportamiento de algunos aficionados, así como de jugadores y miembros del cuerpo técnico senegalés, a quienes señaló por protagonizar escenas que consideró inaceptables durante el cierre del encuentro.

La polémica se desató en el minuto 95, cuando el árbitro Jean-Jacques Ngambo, de la República Democrática del Congo, señaló un penalti a favor de Marruecos en tiempo añadido, poco después de haber anulado un gol a los Leones del Teranga. La decisión provocó la indignación de varios futbolistas senegaleses, quienes amenazaron con retirarse de la final y llegaron incluso a abandonar momentáneamente el terreno de juego, generando tensión tanto en el campo como en las gradas.

Foto embed
¡Senegal, campeón de la Copa Africana de Naciones! - Agencia EFE

Infantino no está de acuerdo con el comportamiento de un sector de Senegal

Gracias a la intervención de su capitán, Sadio Mané, el equipo regresó al césped minutos después. Brahim ejecutó el penalti a lo Panenka, pero el guardameta Edouard Mendy logró detener el disparo. Ya en la prórroga, el centrocampista del Villarreal Pape Gueye marcó el gol decisivo que le dio a Senegal su consagración continental, un logro que Infantino destacó al felicitar también al presidente de la federación senegalesa, Abdoulaye Fall.

No obstante, en una nota oficial, Infantino fue tajante al condenar los incidentes ocurridos: "Lamentablemente, también fuimos testigos de escenas inaceptables en el campo y en las gradas: condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos ‘aficionados’, así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico senegaleses". Además, subrayó que "es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera e, igualmente, la violencia no puede ser tolerada en nuestro deporte".

El dirigente insistió en la necesidad de respetar las decisiones arbitrales y las Reglas de Juego, al afirmar que "los equipos deben competir sobre el césped y dentro de las Reglas de Juego, porque cualquier otra cosa pone en riesgo la esencia misma del fútbol". Finalmente, elogió el papel de Marruecos como anfitrión, al calificar su torneo de "fantástico", y expresó su agradecimiento al rey Mohamed VI y a Fouzi Lekjaa por su apoyo y liderazgo, al tiempo que pidió a los órganos disciplinarios de la CAF que adopten las medidas correspondientes para evitar que hechos similares se repitan.

