 Ter Stegen jugará cedido en el Girona
Deportes

Ter Stegen jugará cedido en el Girona

Relegado a tercer portero en el Barça, Ter Stegen llegará al Girona para tener minutos y llegar al Mundial 2026 con Alemania.

Marc-André Ter Stegen en la previa del partido entre Barça y Valladolid - FC Barcelona
Marc-André Ter Stegen en la previa del partido entre Barça y Valladolid / FOTO: FC Barcelona

El Girona tiene muy avanzada la cesión del guardameta alemán Marc-André ter Stegen procedente del FC Barcelona hasta el final de la presente temporada. Aunque las partes insisten en que el acuerdo todavía no está completamente cerrado, diversas fuentes cercanas a la operación aseguran que la llegada del capitán azulgrana podría concretarse en los próximos días, tal como ya han adelantado varios medios de comunicación.

De confirmarse la operación, Ter Stegen encontraría en el conjunto gerundense una oportunidad clave para sumar minutos de competición. El portero alemán apenas ha tenido protagonismo esta temporada en el Barça, con una sola aparición oficial en la eliminatoria de dieciseisavos de final frente al Guadalajara, por lo que una cesión le permitiría recuperar ritmo y confianza de cara al Mundial que se disputará el próximo verano.

Ter Stegen tiene como objetivo el Mundial 2026

La posible llegada de Ter Stegen responde también a una necesidad clara del Girona en la portería. El club catalán busca cubrir la más que probable salida del croata Dominik Livakovic, quien llegó cedido por el Fenerbahçe pero no ha llegado a debutar. A la sombra del argentino Paulo Gazzaniga, Livakovic ha manifestado su deseo de cambiar de equipo en este mercado invernal para encontrar minutos que le permitan mantenerse en el radar de su selección.

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, ha reconocido públicamente que la prioridad tanto del club como del jugador sigue siendo encontrar una salida para el guardameta croata lo antes posible. Aunque Livakovic aún se entrena en Montilivi, su situación debería resolverse en breve. En ese contexto, la cesión de Ter Stegen aparece como una solución estratégica que podría beneficiar a todas las partes implicadas.

Marc-André Ter Stegen, portero del FC Barcelona - Agencia EFE

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridVenezuelaPNCFutbol Guatemalteco
