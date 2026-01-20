 El Manchester City cae ante el Bodo/Glimt en Noruega
El Manchester City cae ante el Bodo/Glimt en Noruega

El Manchester City de Guardiola cayó estrepitosamente en Noruega, mostró fragilidad defensiva y perdió terreno en la lucha por el top-8 de la Champions League.

El Manchester City cae ante el Bodo/Glimt en Noruega / FOTO: Agencia EFE

La derrota del Manchester City en su visita al Bodo/Glimt encendió las alarmas en un equipo acostumbrado a imponer jerarquía en Europa. En apenas 118 segundos, entre los minutos 22 y 24, el conjunto noruego golpeó dos veces con Høgh como protagonista, dejando helado al campeón inglés en un escenario hostil, con temperaturas bajo cero y un rival que supo castigar cada concesión. Aunque el City dominó la posesión con claridad, su control fue estéril y quedó expuesto ante la eficacia local, que terminó firmando un triunfo histórico por 3-1.

Más allá del resultado, la derrota supone un serio aviso para el equipo de Pep Guardiola. La clasificación a las eliminatorias no parece peligrar, pero sí su presencia entre los ocho primeros, lo que obligaría a disputar una ronda previa a los octavos, un escenario que ya sufrió la temporada pasada. El City atraviesa un tramo irregular, con solo dos victorias en sus últimos seis partidos entre todas las competiciones, y la sensación de solidez que lo caracteriza se ha visto comprometida en momentos clave.

El Manchester City viene a la baja

Las bajas no sirven como argumento para explicar el tropiezo. Guardiola alineó a varias de sus figuras, entre ellas Phil Foden, Rodri y Erling Haaland, pero el equipo nunca encontró respuestas defensivas ante el plan del Bodo/Glimt. Los dos goles iniciales nacieron de desajustes en la zaga y de una falta de contundencia que se repitió durante todo el encuentro. El tercer tanto, una obra individual de Hauge, terminó de reflejar la fragilidad de un City superado cuando el rival aceleró en transición.

La situación se complicó aún más con la expulsión de Rodri, que vio dos tarjetas en menos de un minuto y dejó a su equipo en inferioridad numérica cuando aún había margen para reaccionar. Ni siquiera el gol posterior de Ryan Cherki logró cambiar la dinámica de un partido que ya parecía sentenciado. Para el Manchester City, la derrota es un paso atrás que obliga a reflexionar: el talento sigue intacto, pero la falta de concentración y la vulnerabilidad defensiva pueden tener un alto precio en la Liga de Campeones.

