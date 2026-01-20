Naomi Osaka sorprende con su atuendo en el Australian Open

Naomi Osaka volvió a demostrar en el Australian Open que su presencia trasciende lo puramente deportivo. La tenista japonesa acaparó todas las miradas al irrumpir en la pista central del Rod Laver Arena con un atuendo que no pasó desapercibido y que muchos ya califican como "icónico". Su entrada, atravesando el túnel hacia la cancha, fue una auténtica puesta en escena que convirtió el inicio del partido en un momento memorable.
El conjunto destacó por su originalidad y simbolismo. Osaka lució un vestido en tonos turquesa acompañado por un pantalón falda plisado, además de un sombrero de ala ancha con velo incorporado, un elemento poco habitual en el tenis profesional. La inspiración del diseño combinó conceptos opuestos pero complementarios: la fuerza de la medusa y la delicadeza de la mariposa, una idea que se reflejó tanto en los colores como en los detalles del atuendo.
¿Quién diseñó el atuendo de Naomi Osaka?
El diseño fue concebido por la propia Osaka y materializado por Nike, la marca que la viste, en colaboración con el diseñador japonés Robert Wun. No es la primera vez que la nipona sorprende con elecciones audaces, ya que a lo largo de su carrera ha destacado por apostar por brillos, colores llamativos y accesorios poco convencionales. Para la jugadora, la moda es una extensión de su personalidad y una forma de expresión que ha sabido integrar con naturalidad en el circuito.
Más allá del impacto visual, la jornada también tuvo exigencia deportiva. En la pista, Osaka debió esforzarse al máximo para superar en tres sets a la croata Antonia Ruzic y avanzar a la segunda ronda del torneo. La campeona de cuatro Grand Slam, ganadora del Abierto de Australia en 2019 y 2021, volvió a demostrar que, aunque su atuendo marque tendencia, su principal objetivo sigue siendo competir y mantenerse entre la élite del tenis mundial.