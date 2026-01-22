Barcelona anuncia tiempo de baja para Pedri tras lesión

El centrocampista del Barcelona, Pedro González 'Pedri' estará un mes de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, según ha anunciado este jueves el club azulgrana.
El internacional español se retiró lesionado en el minuto 61 del partido de la Liga de Campeones que enfrentó el miércoles por la noche al Slavia de Praga y al Barcelona, y se sometió a pruebas médicas este jueves por la mañana.
Así pues, Pedri se perderá los partidos contra el Oviedo (25 de enero), el Copenhagen (28 de enero) en la Liga de Campeones, el Elche (31 de enero), el Albacete en la Copa del Rey (3 de febrero), el Mallorca (7 de febrero) y el Girona (fin de semana del 14 y 15 de febrero).
De este modo, el entrenador Hansi Flick perderá a un futbolista fundamental en el centro del campo y deberá afrontar el encuentro de la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones sin sus dos centrocampistas titulares, pues el neerlandés Frenkie de Jong será baja por sanción.
Lesiones de Pedri Con Barcelona
La última lesión ocurrió el 21 de enero de 2026 durante el partido de Champions League contra el Slavia Praga (victoria 4-2 del Barça). Pedri se retiró en el minuto 61 con molestias en la pierna derecha.
Esta es la tercera lesión de la temporada 2025/2026 para Pedri:
Desgarro muscular (octubre-noviembre 2025): 31 días fuera -5 partidos perdidos-
Molestias en los gemelos (diciembre 2025): 11 días -1 partido perdido-
Actual: Isquiotibiales (enero 2026): Un mes -al menos 6 partios-
En total, desde la temporada 2021/2022, Pedri ha acumulado más de 579 días de baja y más de 100 partidos perdidos por lesiones. Las más frecuentes son en la zona del muslo/isquiotibiales, lo que ha generado preocupación sobre su gestión de carga física.
A pesar de esto, cuando está disponible, Pedri es clave en el esquema del Barça (ha jugado 29 partidos esta temporada hasta la lesión, con 4 goles y titular en la mayoría).
El club y Hansi Flick (asumiendo continuidad) trabajan en protegerlo con rotaciones, pero su historial sigue siendo un tema recurrente.
*Información EFE / Grok.