"Llevaré al United conmigo toda mi vida" fue una de las frases de despedida utilizada por el futbolista brasileño.

Casemiro se irá del Manchester United a final de temporada / FOTO: EFE

El brasileño Casemiro se irá del Manchester United a final de temporada cuando se acabe su contrato con el club inglés.

El centrocampista, de 33 años, llegó al United en 2022 procedente del Real Madrid a cambio de unos 80 millones de euros. Desde entonces, ha disputado 146 partidos y ganado un título, la FA Cup con Erik Ten Hag.

"Llevaré al United conmigo toda mi vida. No es momento para decir adiós, aún quedan muchos recuerdos que crear durante los siguientes cuatro meses. Tenemos que seguir luchando todos juntos, mi completa concentración, como siempre, está en darlo todo para que el club tenga éxito", dijo Casemiro en su carta de adiós al club.

Durante las tres temporadas y media que Casemiro lleva en Old Trafford, ha tenido muchos buenos momentos y algunos malos, pero ha conseguido reivindicarse y ser casi siempre fijo en las alineaciones de los entrenadores que ha visto pasar por el club.

Sin embargo, su alto contrato, uno de los más grandes del club, impedían que una renovación fuera posible.

El pasado sábado en el derbi de Mánchester que se llevó el United por 2-0 el brasileño fue elegido hombre del partido.

Temporadas de Casemiro en Manchester United

2022-2023: Temporada debut muy sólida para Casemiro. Fue fundamental en la conquista de la Carabao Cup (EFL Cup), donde United ganó el título. Buen rendimiento defensivo y aportó goles clave

2023-2024: Ganó la FA Cup, aunque su forma decayó un poco hacia el final por edad y lesiones menores

2024-2025: Tuvo altibajos, con críticas por bajo rendimiento en ciertos partidos (incluyendo suspensiones y rotaciones), pero contribuyó en la llegada a la final de la Europa League (aunque la perdieron)

2025-2026 (actual): Ha jugado 21 partidos (20 en Premier League), con 4 goles y 1 asistencia hasta enero 2026. Ha sido consistente bajo Ruben Amorim (y anteriores interinos), aunque con rotaciones y alguna suspensión. United está séptimo en Premier League.

*Información EFE

