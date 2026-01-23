Candidato a presidencia de Barcelona promete llamar a Messi

El empresario Víctor Font, líder de la plataforma 'Nosaltres' y aspirante a presidir el Barcelona, ha asegurado si sale ganador en las elecciones del próximo 15 de marzo, lo primero que hará será llamar a Lionel Messi, "para rehacer puentes" con la leyenda azulgrana.
Font, que quedó segundo en los últimos comicios por detrás de Laporta, ha asegurado que hay que "para rehacer puentes con leyendas del club y con él, particularmente".
Y en cuanto a su candidato como entrenador, ha admitido que Hansi Flick tiene "prioridad absoluta" por lo que ha conseguido.
"Es muy profesional y (Flick) estará contento cuando ganemos y vea la estructura profesional. ¿Xavi? Él no quiere volver al club, se ha sentido engañado", ha comentado.
Font, consideró que las elecciones deben ser "un plebiscito" en el que los socios tienen que elegir entre "el Barcelona o el modelo caduco que representa Joan Laporta".
"Es la hora de pasar del yo al nosotros", ha dicho Font, que compareció un día después del anuncio de la fecha oficial de los comicios en un acto en el que estuvo acompañado, entre otros, por Gemma Amat, hija de uno de los fundadores de La Masia; Carles Urdiales, presidente de 'Seguiment FCB', y de Jaume Guardiola, presidente de la comisión económica con Laporta durante un año y medio.
Font aboga por una candidatura unitaria contra Laporta
En cuanto a la posibilidad de conseguir una candidatura unitaria con el resto de aspirantes (Marc Ciria, Xavier Vilajoana...) para luchar contra Laporta, Font ha comentado que llevan "mucho tiempo hablando".
"Todos saben la visión que tenemos. Las puertas están abiertas para todos los que la compartan. Esperemos que esta situación plebiscitaria se convierta en una realidad para que al final haya dos papeletas, esto es lo que interesa a los socios del Barça", ha resumido.
Font ha comentado que están "muy contentos" de que haya llegado el día: "Queríamos que fuera lo más pronto posible, pero también garantizar la máxima participación".
En ese sentido se ha referido a la necesidad de que las elecciones se celebren un día de partido, y pedirá en ese caso al club que no se vendan entradas a no socios para "fomentar la participación".
"Son las elecciones más importantes de la historia. La situación del club es preocupante, no es un tema de opiniones, los datos son los que son. La situación económica es muy complicada con una gestión económica deficiente", ha recordado.
*Información EFE.