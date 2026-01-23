 Denuncia de abuso sexual empaña visita de Messi a Perú
Deportes

Denuncia de abuso sexual empaña fiesta de Alianza Lima con equipo de Messi

Jugadores del Alianza Lima, rival de Inter Miami, están envueltos en un escándalo de violación.

Compartir:
Lionel Messi visita a Alianza Lima, club envuelto en caso de abuso sexual
Lionel Messi visita a Alianza Lima, club envuelto en caso de abuso sexual / FOTO: EFE y redes sociales

El Inter Miami de Lionel Messi juega este sábado su primer partido de su gira sudamericana como invitado en la Noche Blanquiazul de Alianza Lima, una velada empañada por la denuncia de abuso sexual presentada esta semana en Argentina contra tres futbolistas del equipo peruano, habituales en la selección nacional.

En Alianza Lima continúa la convulsión causada tras conocerse que una joven argentina denunció por abuso sexual a los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, a quienes el club blanquiazul apartó indefinidamente del primer equipo por indisciplina, al margen de lo que determinen las investigaciones.

De acuerdo con la información difundida en primicia por el noticiero argentino 'Otra mañana', la denunciante conocía previamente a Zambrano, exfutbolista de Boca Juniors, y supuestamente acudió con una amiga a Montevideo, donde después fueron invitadas al hotel de concentración de Alianza Lima, en el que presuntamente ahí ocurrió la agresión junto a los otros dos jugadores.

Al difundirse la noticia, un grupo de la barra brava (ultras) de Alianza Lima irrumpió en el estadio Alejandro Villanueva, donde entrenaba en ese momento el equipo, y llegó hasta la cancha para golpear a algunos jugadores.

Por ese motivo, se adelantó la hora de inicio del partido para las 17:00 horas local (16:00 horas GT) con el objetivo de que el encuentro se desarrolle con luz diurna y así permitir un mayor control a las autoridades frente a posibles disturbios.

En la Noche Blanquiazul, Alianza Lima presentará ante su hinchada a las contrataciones con las que buscará conquistar la liga peruana y evitar un cuarto título consecutivo de Universitario, su eterno rival.

Así llega Inter Miami

El partido ante Alianza Lima será el primero de la pretemporada para el Inter Miami, que este viernes hizo su último entrenamiento en Florida antes de viajar a Perú con todos sus hombres disponibles, incluido Messi y el uruguayo Luis Suárez.

Así "Las Garzas", dirigidas por el argentino Javier Mascherano, abrirán su gira sudamericana que también les llevará a enfrentarse al Atlético Nacional colombiano el 31 de enero en Medellín y al Barcelona ecuatoriano el sábado 7 de febrero en Guayaquil.

Adicionalmente, este viernes se ha revelado que el Inter Miami también disputará el sábado 13 de febrero un partido contra el Independiente del Valle ecuatoriano en Puerto Rico.

Este encuentro será el cuarto de la pretemporada de Alianza Lima, que al mando de su nuevo técnico, el argentino Pablo Guede, viene de perder en la Serie de Río de la Plata contra los argentinos.

Champions Tour: Países que visitará Inter Miami de Messi

Es el tercer año consecutivo en el Inter Miami realiza partidos de pretemporada fuera de Estados Unidos.

*Información EFE.

En Portada

El Congreso asigna Q300 mil a familias de policías fallecidos en serviciot
Nacionales

El Congreso asigna Q300 mil a familias de policías fallecidos en servicio

10:29 AM, Ene 23
Álvaro Arbeloa desea la renovación de Viníciust
Deportes

Álvaro Arbeloa desea la renovación de Vinícius

08:40 AM, Ene 23
Congreso convoca a aspirantes a magistrados de la CC a postularset
Nacionales

Congreso convoca a aspirantes a magistrados de la CC a postularse

08:41 AM, Ene 23
Volata di Peluca sobrevuela Guatemala y comparte imágenes impresionantes del paíst
Farándula

Volata di Peluca sobrevuela Guatemala y comparte imágenes impresionantes del país

10:38 AM, Ene 23

Temas

GuatemalaEstados Unidos#liganacionalNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolReal MadridPNCVenezuelaNicolás Maduro
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos