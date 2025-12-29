 Champions Tour: Países que visitará Inter Miami de Messi
Deportes

Champions Tour: Países que visitará Inter Miami de Messi

Es el tercer año consecutivo en el Inter Miami realiza partidos de pretemporada fuera de Estados Unidos.

Lionel Messi acompañará al Inter Miami a una gira en Sudamérica
Lionel Messi acompañará al Inter Miami a una gira en Sudamérica / FOTO: EFE

El Inter Miami de Lionel Messi hará una gira de pretemporada por Perú, Colombia y Ecuador llamada Champions Tour en la que estrenará su condición de campeón de la MLS.

Es el tercer año consecutivo en el Inter Miami realiza partidos de pretemporada fuera de Estados Unidos, tras visitar Honduras, Panamá y Perú en 2025, y El Salvador y Japón en 2024, informa NSN, la firma cofundada por Andrés Iniesta que colabora con el club de Messi en la organización del tour por Sudamérica.

La Champions Tour arrancará en Perú el próximo 24 de enero para enfrentarse al Club Alianza Lima, en el estado Alejandro Villanueva, que tiene un aforo de 34 mil personas.

El 31 de enero, el equipo de Javier Mascherano se desplazará a Colombia por primera vez en la historia para jugar contra el Atlético Nacional de Medellín en el estadio Atanasio Girardot, con capacidad para 45 mil personas. Será la primera vez que los "verdolagas" se midan contra el Inter de Miami.

La última parada será en Ecuador el 7 de febrero. El equipo del que Lionel Messi es capitán disputará el tercer y último partido del 'Champions Tour' contra en Barcelona de Guayaquil en el estadio Monumental Banco Pichincha, con un aforo de 57 mil espectadores. Será el primer partido del Inter Miami contra un rival ecuatoriano.

Un 2025 de ensueño para Inter Miami de Messi

El 2025 fue un año histórico y triunfal para Inter Miami, el más exitoso en la corta historia del club (fundado en 2018). Bajo la dirección de Javier Mascherano y con Lionel Messi como estrella principal, el equipo conquistó su primer título de MLS Cup, culminando una temporada llena de récords y logros en múltiples competiciones.

  • Temporada regular: Terminaron en tercer lugar de la Conferencia Este. No repitieron el Supporters' Shield de 2024 (récord de puntos), pero clasificaron cómodamente a playoffs
  • Playoffs: Invictos y dominantes. Avanzaron superando rivales con marcadores abultados
  • MLS Cup: El 6 de diciembre de 2025, derrotaron 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final jugada en Chase Stadium (Fort Lauderdale). Goles clave de Rodrigo De Paul, Tadeo Allende y un autogol; Messi aportó asistencias decisivas.
  • Récords: Marcó 101 goles en total (temporada regular + playoffs), el máximo en la historia de MLS. En playoffs, 20 goles (récord). Messi ganó el Golden Boot (máximo goleador) y el MVP por segundo año consecutivo.
Ecuador: Lionel Messi y el Inter Miami se medirán al Barcelona S. C.

El histórico juego se desarrollará el 7 de febrero de 2026 en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo (Banco Pichincha’).

*Información EFE.

Emisoras  Escúchanos