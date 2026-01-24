Afición de Comunicaciones pide la salida de Fredy Pérez

Fredy Pérez, portero de Comunicaciones, quien hoy recibió tres goles de Cobán Imperial, y que protagonizó otra serie de atajadas, fue el jugador más señalado por parte de la afición local, al punto que, tras finalizar el duelo, a viva voz se pidió la salida del equipo del meta blanco.
Tras ganarle a Achuapa, Comunicaciones recibió esta noche a Cobán Imperial, quien llegaba como líder del Torneo Clausura 2026, pero una dolorosa derrota de 2-3, incluido un doblete del futbolista uruguayo Uri Amaral, hizo que la afición local estallara contra el portero Fredy Pérez.
"Fuera, Fredy, fuera Fredy" fue lo que se escuchó en el estadio Cementos Progreso tras el pitazo final del partido. Era la afición de Comunicaciones que mostró, nuevamente, su descontento con el portero nacional.
No es la primera vez que se pide la salida de Fredy Pérez, cuestionado por su afición de hacer un mal papel en ciertos partidos.
Incluso, la relación de Pérez con la hinchada no es la mejor. Un capítulo que marcó esa comunión fue cuando entró en discusión con la propia afición, y que más tarde salió a ofrecer una disculpa pública.
Técnico respalda a Fredy Pérez
Tras finalizar el partido, el técnico de Comunicaciones, el chileno Marco Antonio Figueroa compareció a la conferencia de prensa y brindó su total respaldo al portero Fredy Pérez.
"Yo creo que, en el equipo más grande de Guatemala, la afición no se puede comportar así. Ellos pueden protestar, claro que pueden protestar, pero en contra de sus jugadores no lo vi nunca, la verdad no lo vi nunca", dijo el técnico de Comunicaciones.
Marco Antonio Figueroa añadió: "Eso molesta, eso duelo, porque los jugadores tratan de hacer su trabajo y esfuerzo, y les digo de ante mano, Fredy Pérez va a seguir atajando. Hay que ser justos, yo prefiero que me piten a mi y no a los jugadores".
"Los silbatos no ayudan en nada al grupo. Yo le pido a la afición que nos respeten en eso", pidió el técnico Figueroa.
